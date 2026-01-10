شاون ویندایور، رئیس گروه حامی پناهندگان افغان (افغان‌ اِوَک)، گفته است که گزارش‌ها نشان می‌دهد حکومت ایالات متحده امریکا به پناهندگان افغان پول نقد پیشنهاد میکند تا از روند اسکان مجدد در امریکا صرف‌نظر کنند و به افغانستان بازگردند.

ویندایور هشدار داده است که اگر این پناهندگان به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، بسیاری از آنان با خطر آزار، خشونت و حتی مرگ روبه‌رو خواهند شد.

به گفتۀ او، بیش از نیمی از پناهندگان افغان آسیب‌دیده را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

او افزوده است که در میان این پناهندگان، سارنوالان افغان، وکلا و همچنان همکاران پیشین اردوی امریکا که در جریان جنگ با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند نیز شامل اند.

ویندایور گفته است که این افراد کسانی اند که به تعهد امریکا اعتماد کرده بودند تا راه قانونی و امن برای حفاظت و اسکان آنان فراهم شود.

«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، حکومت امریکا بیش از ۸۲ هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد که بیش از ۷۰ هزار تن آنان به اساس برنامه موسوم به «پرول» با اسناد اقامت موقت دوساله وارد امریکا شدند.

پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ رییس جمهور ترمپ محدودیت‌ها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.