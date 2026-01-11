اعتراضات سراسری در ایران ؛ خانواده های افغان در انتظار خبر از بستگان شان

یاسمین نبیزاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار افغان، میگوید یکی از خواهرانش که نزدیک به شش ماه پیش همراه با خانوادهاش به ایران رفته است، از چند روز به اینسو هیچگونه تماسی با آنان ندارد و همین موضوع باعث نگرانی شدید او شده است.
«از چند روز به اینسو هیچگونه ارتباطی با خواهرم ندارم،
چون اینترنت قطع است و این وضعیت برای ما بسیار نگرانکننده است و هیچگونه معلوماتی از زنده بودن یا نبودن او نداریم.»
زاهدالله، افغان دیگری که در کابل زندگی میکند، میگوید برادرش برای کار به ایران رفته، اما از چند روز به اینسو هیچ خبری از او نیست.
«یکی از برادرانم از شش ماه به اینسو در ایران کار میکند، اما اکنون که وضعیت آنجا لحظهبهلحظه در حال تغییر است و اینترنت بهگونهٔ کامل قطع شده،
ما نسبت به برادرم بسیار نگران هستیم
، چون هیچ ارتباطی با او برقرار نمیشود. مادرم بسیار نگران است و هر لحظه با تیلیفون تلاش میکند تا با او تماس بگیرد.»
این افغان ها از حکومت طالبان در افغانستان و همچنان از نهادهای حامی حقوق مهاجران، بهشمول سازمان ملل متحد، میخواهند که برای تأمین امنیت و حفاظت از مهاجران افغان در ایران تلاش کنند.
حافظ ضیاء احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، شماری از کارشناسان امور مهاجرت میگویند که مهاجران افغان مقیم ایران که از پیش با مشکلات گوناگون روبهرو اند، در شرایط کنونی به هیچ وجه نباید در اعتراضات شرکت کنند.
یونس محمدی، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
«در چنین وضعیتهایی، همواره افراد آسیبپذیر بیشتر آسیب میبینند، بهویژه در ایران که ما از قبل تجربه داریم آنان معمولاً تنها به دنبال بهانهگیری از افغانها هستند. به همین دلیل، افغانها باید چند برابر بیشتر محتاط باشند و هیچ کاری انجام ندهند که بهانهای به دست آنان بدهد. نباید به هیچ وجه در اعتراضها و راهپیماییها شرکت کنند و همچنان از نوشتن در شبکههای اجتماعی در این زمینه خودداری نمایند. حتی آن عدهای که بیرون از ایران هستند نیز باید در نوشتههایشان دربارهٔ افغانهای مقیم آن کشور احتیاط کنند.»
بهدنبال آغاز اعتراضات در ایران، اینترنت و راههای ارتباطی بهگونهٔ کامل قطع شده است و حکومت ایران روز شنبه (۲۰ جدی) رسماً تأیید کرد که اینترنت را قطع کرده است.
این اعتراضات گستردهٔ مردمی که روز یکشنبه وارد پانزدهمین روزش شد، در واکنش به افزایش شدید میزان تورم آغاز شد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی می گوید که دستکم ۱۹۲ معترض در جریان اعتراضات کشته شده اند.
این سازمان روز یکشنبه اعلام کرد که ۹ نفر از جان باختگان زیر ۱۸ سال بودند.
هرچند آمار دقیق مهاجران افغان مقیم ایران مشخص نیست؛اما در ۲۵ ماه قوس، نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلهٔ ایران، شمار آنان را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بود.
از آغاز سال جاری خورشیدی، ایران روند لغو و جمعآوری «کارتهای سرشماری» نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.