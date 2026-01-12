آنان میگویند که بیشترشان با تکنالوژی جدید آشنایی کامل ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست.
محمد اتل، یکی از متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت، برای تکمیل مراحل ثبت نام مجبورند به دیگران تکیه کنند و این موضوع باعث افزایش نگرانی و فشار روحی آنان میشود.
"افرادی که بیشتر از ۷۰ سال سن دارند چطور میتوانند مستقیماً خودشان از طریق آنلاین ورقۀ عرض را مستقیما به ریاست تقاعد یا وزارت مالیه بفرستند و همچنان همه تیلفونهای هوشمند ندارند و در اطراف زندگی می کنند، درعین حال فکر کنید کسی در ولچر نشسته باشد آیا او میتواند فورم خود را آنلاین خانهپری کند؟ خود من هم اینقدر دسترسی به انترنت ندارم یا از طریق اولاد، برادرزاده یا خواهرزاده این مشکل را حل بسازیم؛ اما چرا ما را به دیگران محتاج میسازند."
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاریها در ولایتهای دور دست اند و حتی به تیلیفونهای عادی دسترسی ندارند.
یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولتها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
"این امکان ندارد. ما که در کابل هستیم در ۲۴ ساعت ۱۲ ساعت برق داریم. در ولسوالیها و ولایات این امکانات بسیار محدود است. مثلاً کسی که در ولسوالی سرپل است یا در تخار، بدخشان، یا در هلمند و ارزگان است آنان دسترسی به انترنت ندارند. همه متقاعدین انگلیسی نمیدانند، سایت را چطور پیدا کنند، متقاعدین از ۶۵ تا بالاتر از ۸۰ سال سن دارند، همهشان با تکنالوژی معاصر بلدیت ندارند."
این در حالیست که وزارت مالیۀ حکومت طالبان روز شنبه، ۲۰ جدی در اعلامیهای از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید انترنتی برای گرفتن نوبت اخذ حقوق تقاعد ثبت نام کنند.
این وزارت در شبکۀ ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه؛ بلکه آنلاین صورت میگیرد.
در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند طی مراحل خوانده شده است.
با این حال، شماری از متقاعدین به رادیو آزادی گفتهاند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه تازه، قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحۀ ثبت نام نشدهاند.
این در حالیست که وزارت مالیۀ حکومت طالبان سه هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در ۳۰ اداره، در پنج مرحله، آغاز شده و حدود ۱۲ هزار کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخت شده است.
شماری از خانوادههای متقاعدین میگویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کرده اند، اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کرده اند.
یک باشندۀ شهر کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"آنان همین طی مراحل را کرده بودند در آخر حساب و کتاب خودشان باقی برآمده اند برایشان گفته اند که ما حق دولت را برایتان میبخشیم بروید و خدا حافظ. این پروسهای فقط برای خاموشسازی شماری از متقاعدین است که تظاهرات کردند و میخواستند حقوق خود را بدست بیآورند."
یک زن ساکن کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است، نیز میگوید:
"در این چهارسال نگرفته اند از این به بعد نیز برایشان حقوق تقاعد نمیدهد. این دولت میگوید که شما مستحق نمیشوید که پیش از این هم گرفته اید و حقتان تکمیل شده و شما حتی از دولت قرضدار هستید و از این قبیل حرف میزنند. یعنی کسی که سالها به دولت خدمت کرده دیگر هیچ است."
افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرده بود که در پروسۀ آغاز شدۀ جدید تعداد زیادی از متقاعدین مستحق دریافت حقوق شناخته نشده اند.
بر اساس معلومات این انجمن، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از ۱۷۰ هزار نفر است.
وزارت مالیۀ حکومت طالبان در ماه سنبلۀ سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمۀ ویژه تقاعد و ادارههای مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در خزان ۱۴۰۳ با صدور فرمانی مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند.
اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند، برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.