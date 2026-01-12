برخی از تاجران افغان میگویند که ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن صدها کانتینر اموالشان در بنادر ایران شده و روزانه بابت کرایۀ کانتینرها و جای خسارات زیادی به آنان وارد میشود.
نقیبالله قلندری، یکی از تاجران وارد کنندۀ مواد خام برای فابریکههای صنعتی و تایر و مبلایل از ایران به رادیو آزادی میگوید که ادامۀ اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن اموالشان در بنادر ایران شده که از این ناحیه روزانه خسارات زیادی برایشان وارد میشود.
خسارات بدون شک که زیاد میآید، بخاطری که دیمریج بالای اموال میآید که شخصاً دوصد کانتینر از خود ما متوقف مانده است.
"بخاطر همین تظاهرات و جنجالهایی که در ایران رخ داده، اموال ما در بندرعباس متوقف است که شامل تایرمبلایل است، دیگر مواد خام ما به صدها کانتینر در بندر امام خمینی متوقف مانده است، خسارات بدون شک که زیاد میآید، بخاطری که دیمریج بالای اموال میآید که شخصاً دوصد کانتینر از خود ما متوقف مانده است، بدون شک که نگرانی ما بسیار زیاد است."
حاجی عبدالغفور، تاجر میوۀ تازه در افغانستان نیز که درحال حاضر سیب و انار را به هند از طریق بنادر ایران صادر میکند، نیز شکایت مشابهی دارد.
موترهای ما از طرف خود ایران متوقف شده که از این ناحیه مصارف سردخانه، ترانسپورت و توقف موترها بالای ما میآید.
"این مسئلۀ داخلی ایران است یک کمی مشکلات است، شخصاً خود ما در حدود ۱۳موتر داریم که یک موتر حدود بیست هزار دالر برای ما تمام میشود، به مثل من چندین تاجر دیگر هم بارگیری دارد که اگر اموال ما فاسد شود مکمل به ما خساره وارد میشود، موترهای ما از طرف خود ایران متوقف شده که از این ناحیه مصارف سردخانه، ترانسپورت و توقف موترها بالای ما میآید."
به اساس گزارشها، در جریان اعتراضات مردمی در ایران شبکههای انترنتی و تیلیفونی نیز قطع شده است که این مسئله بر معاملات و داد و ستدهای تاجران افغان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
حاجی بشیر یکی از تاجران وارد کنندۀ سبزیجات از ایران نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع ارتباطات تیلیفون و انترنت از چند روز به اینسو از بارگیری اموال خود در ایران خبر ندارد.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد راه حلها برای این مشکل تاجران افغان در بنادر ایران، از یونس مومند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بپرسد، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسشها در این مورد پاسخ نداد.
این نگرانیها درحالی مطرح میشود که از حدود دو هفته به اینسو اعتراضات در ایران ادامه دارد، معترضان در واکنش به افزایش بیسابقهٔ قیمت دالر و طلا دست به تظاهرات زده اند.
این در حالیست که پس از بسته شدن گذرگاهها بین افغانستان و پاکستان در سه ماه گذشته، روابط تجاری بین افغانستان و ایران اخیراً بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته بود.
اعتراضات اخیر در ایران نه تنها تاجران افغان، بلکه مهاجران افغان مقیم آن کشور را نیز با مشکلات معتددی روبهرو کرده است.
همچنان شماری از افغانهایی که اعضای خانوادهشان در آن کشور اقامت دارند، از این وضعیت نگران اند و میگویند که قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است تا ارتباطشان با اعضای خانوادهشان قطع شود.