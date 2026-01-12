وزیر مهاجرین طالبان: مردم باید علیه حکومت طالبان حرف نزنند

این سخن را مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نشست بزرگان قومی در خوست گفت و افزود که حکومت و نظام فعلی در نتیجۀ « قربانی » ایجاد شده است.

در ویدیویی که تلویزیون ملی در کنترل طالبان روز یکشنه (۲۱ جدی) منتشر کرد ، مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت این گروه در نشست با بزرگان قومی ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا در ولسوالی دومنده خوست می گوید که جلوی کسانی گرفته شود که علیه طالبان حرف می‌زنند.

«امارت {حکومت طالبان} و ملت شریک قربانی دادند و این نظام امن و اسلامی ایجاد شده است،این نظام شریک است، با هم از آن محافظت می کنیم.

به هیچ کس نه در کوه، نه در همواری و نه در سرک، اجازه می دهیم که یک کلمه علیه امارت اسلامی بگوید

.اگر کسی مشکل دارد، مردانه وار صحبت کند.»

این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور یک فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه‌ ها را از مقام‌های طالبان در افغانستان هفتۀ گذشته ممنوع کرد.

او در این فرمان هشدار داده است که متخلفین با برخورد سخت روبرو خواهند شد.

در فرمان آمده است که انتقاداتی که «بی‌اساس» و «دور از واقعیت» باشد، خلاف آموزه‌های اسلامی است و مرتکبان آن مجازات می‌شوند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، آزادی بیان در این کشور همواره به شدت سرکوب شده است.

برخی از مردم در افغانستان می گویند که از چنین فرامین طالبان خیلی نگران اند.

یک باشندۀ ولایت هرات که از افشای نامش به دلایل امنیتی خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که مردم می ترسند و نمی توانند صدای خود را بلند کنند.

«اصلاً کسی نمیتواند انتقاد کند

، کسی که در جلو آنها {طالبان} صحبت کند سرکوب می شود یا شکنجه می شود.

مردم را می ترسانند و کسی صدای خود را بلند کرده نمی تواند. آزادی بیان اصلاً ما نداریم.»

آنسو ، سمیع‌الله سیحون فعال مدنی می‌گوید که این اقدامات طالبان بر رسانه‌ها و مردم عام در افغانستان تأثیر منفی دارد.

«تمام فرمان‌ها و دستور های که برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه مردم افغانستان توسط رژیم طالبان و رهبری این گروه صادر می شود به خاطر خاموش ساختن مردم و خاموش ساختن صدای های اعتراضی ، حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم است. بسیاری مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوق بشری شان محروم اند.»

با آنکه حکومت طالبان مدعی است که به آزادی بیان متعهد است؛ اما گروه‌های حامی رسانه‌ها می‌گویند که رسانه‌های داخلی تنها می‌توانند بر اساس خواست و شرایط حکومت طالبان گزارش دهی و فعالیت کنند.

با وصف درخواست های سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل متحد از حکومت طالبان برای لغو فرمان‌های رهبر این گروه ؛ طالبان همواره بر اجرای فرامین و دستورهای هبت الله اخندزاده تاکید کرده اند.