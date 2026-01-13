با گذشت پنج روز از قطع اینترنت در ایران، شماری از خانواده‌ها در افغانستان که نزدیکان‌شان در آن کشور ساکن‌اند، می‌گویند که بی‌خبری از وضعیت و امنیت عزیزان‌شان، آنان را نگران کرده است.

آنان می‌گویند از وضعیت و امنیت آنان بی‌خبر مانده‌اند و امکان تماس با نزدیکان‌شان فراهم نیست.

فرشته، باشنده ولایت بامیان، سه‌شنبه ۱۳ جنوری به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته، در چند روز گذشته برقرار نشده است.

«برادر بزرگ من ایران است که مادر و برادر و خواهرم را در افغانستان حمایت ‌می‌کند، بیشتر از چهار روز شد که ارتباط ما قطع است، هیچ احوالی از او نداریم، مادرم زیاد تشویش دارد که برادرم خودش خوب باشد و شب‌ها دوای آرام‌بخش استفاده می‌کند. برادرم ماهانه پول برای این‌ها بخاطر خرچ خانه و سوخت زمستان روان می‌کرد، طبعا برایشان بسیار سخت است.»

اناهیتا، باشنده شهر کابل، می‌گوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی می‌کند، که از پنج روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیت‌شان است.

«خواهرم تازه عروسی کرده و شش ماه می‌شود ایران رفته است. از وقتی که اینترنت‌ها قطع شده است، ما از آن‌ها هیچ احوالی نداریم که در چه وضعیت هستند. تا جای که خبر داریم، نانوایی‌ها، بازارها و دکان‌ها همه مسدود است و این‌ها هیچ نوع دسترسی به مواد خوراکی و پوشاک ندارند. این وضعیت‌شان برای ما بسیار نگران‌کننده است.»

اعتراضات در ایران وارد هفدهمین روز خود شده است. از ۸ جنوری تاکنون اینترنت و راه‌های ارتباطی به‌طور کامل قطع شده و حکومت ایران در دهم جنوری رسماً تأیید کرد که اینترنت را مسدود کرده است.

در شهرهای مختلف ایران، در واکنش به افزایش شدید تورم، تظاهرات و اعتراضات خشونت‌بار جریان دارد. گزارش‌هایی از کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر منتشر شده است.

این اعتراضات نه تنها ارتباط مهاجران افغان با خانواده‌هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شماری از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده است. آنان پیش از قطع اینترنت به رادیو آزادی گفته بودند که از ترس آسیب دیدن، حتی برای انجام امور روزمره از خانه بیرون نمی‌شوند.

همچنین، شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفته‌اند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتی‌شان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می‌شوند.

مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران، از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی اواخر سال ۲۰۲۲، گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت، با مشکلات روزافزون مواجه شده‌اند، کار خود را از دست داده و حتی قادر به خرید نیازمندی‌های اولیه مانند نان از نانوایی‌ها نبوده‌اند.

پیش از این، روند اخراج افغان‌های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر)، حدود ۱.۸ میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شده‌اند.

نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، سه هفته پیش شمار افغان‌های ساکن در آن کشور را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده است.