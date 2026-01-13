دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده می گوید، هر کشوری که با ایران دادوستد تجارتی داشته باشد، هنگام تجارت با امریکا با تعرفهٔ ۲۵ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ روز دوشنبه (۱۲جنوری) در پیامی در شبکهٔ «تروث سوشیال» متعلق به او نوشته که «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران دادوستد کند، باید بر همۀ معاملات خود با امریکا تعرفهٔ ۲۵ درصدی بپردازد.». ایران سال‌هاست که به‌شدت از سوی واشنگتن تحریم شده است.

این در حالیست که کارولین لویت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترمپ از به‌کارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد، اما به بررسی گزینه‌های دیپلوماتیک نیز علاقه‌مند است.

لویت روز دوشنبه(۱۱ جنوری) در صحبت با شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز»، در مورد حمایت ایالات متحده امریکا از اعتراض‌کنند‌گان در ایران گفت که رئیس‌جمهور ترمپ همیشه در زمینهٔ استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینهٔ نظامی یکی از آن‌هاست و این‌که رئیس‌جمهور ترمپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند.

به گفتۀ سخنگوی قصر سفید" بزرگ‌ترین اهرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت، برنامهٔ هسته‌ایش بود که رئیس‌جمهور ترمپ و اردوی امریکا آن را کاملاً نابود کردند.

اعتراضات در ایران که در اواخر دسمبر سال گذشته میلادی، در واکنش به افزایش بی‌سابقهٔ قیمت دالر و طلا آغاز شده است، دامنۀ آن از تهران پایتخت به سایرشهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد.