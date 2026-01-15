آقای ترمپ این خبر را به نقل از «منابع بسیار بلندرتبه در طرف ماجرا» مطرح کرده، در حالی که تنشها در سراسر شرق میانه همچنان بالا است و احتمال اقدام نظامی امریکا علیه ایران باقی مانده است.
ترمپ روز چهارشنبه، ۱۴ جنوری، در قصر سفید به خبرنگاران گفت: «آنها گفتهاند که کشتار متوقف شده و هیچ اعدامی صورت نخواهد گرفت. قرار بود امروز اعدامهای زیادی انجام شود، اما این اتفاق نخواهد افتاد و ما خواهیم فهمید. منابع قابل اعتمادی داریم که این را به ما گفتهاند و امیدوارم درست باشد.»
از زمانی که هزاران نفر در سراسر ایران به جادهها برآمدند، مقامات این کشور با شدیدترین سرکوبها واکنش نشان دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر هرانا مستقر در امریکا گفته است که براساس معتبرترین اطلاعات، تا ۱۳ جنوری بیش از ۲۴۰۳ نفر کشته و بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شدهاند. منابع دیگر میگویند که آمار واقعی مرگ و میر ممکن است چندین برابر بیشتر باشد.
رئیس جمهور ترمپ بارها هشدار داده که ممکن است امریکا برای توقف این قتلها مداخله کند و از ایرانیان خواسته است که به اعتراضات خود ادامه دهند.
به دست آوردن و تأیید معلومات درباره اوضاع ایران دشوار است، زیرا مقامات از زمان آغاز اعتراضات، شبکههای اینترنتی را مسدود کرده و دسترسی مردم به اینترنت بسیار محدود است.
اعتراضات ایران از اواخر دسمبر سال گذشته به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و سقوط ارزش ریال در شهر تهران آغاز شد و سپس به اکثر شهرهای این کشور گسترش یافت.
گروه ناظر اینترنت «نتبلاکس» در ۱۴ جنوری اعلام کرد: «خدمات اینترنتی در ایران هنوز ضعیف است و این کشور روز دیگری از تاریکی دیجیتال را تجربه میکند.»
این گروه افزود که با وجود بیش از ۱۳۲ ساعت قطع اینترنت، گزارشهای اولیه حاکی از هزاران کشته و زخمی است و آمار دقیق مرگ و میر ناشناخته باقی مانده است.
گزارش شده است که یکی از معترضان بازداشتشده به نام عرفان سلطانی، ۲۶ ساله، قرار بود روز ۱۴ جنوری اعدام شود. او پس از شش روز بازداشت به اتهام «رفتار فتنهانگیز» و شرکت در اعتراضات با اعدام روبهرو بود.
سازمان حقوق بشر ههنگاو به نقل از خانواده او اعلام کرد که اعدام به تعویق افتاده و نگرانیها همچنان ادامه دارد. این سازمان هشدار داد که قطع مداوم اینترنت و محدودیت شدید در ارتباطات، دسترسی به اطلاعات بیشتر را دشوار کرده است.
دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا هنوز روشن نکرده که کشورش چه اقداماتی علیه ایران انجام خواهد داد، اما واشنگتن به برخی پرسونل یک پایگاه مهم هوایی در منطقه توصیه کرده که کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تهران به کشورهای همسایه که نیروهای امریکایی در آنجا مستقر هستند، هشدار داد که در صورت اقدام واشنگتن، ایران از پایگاههای امریکایی انتقام خواهد گرفت.
وبسایت ردیابی پروازها «فلایت رادار ۲۴» در ۱۴ جنوری اعلام کرد که ایران با صدور اطلاعیه (NOTAM) حریم هوایی خود را به روی تمامی پروازها به جز پروازهای بینالمللی خاص مسدود کرده است. این اطلاعیه بیش از دو ساعت اعتبار داشت.
گفته میشود که ترمپ گزینههای مختلفی را بررسی میکند، از جمله حملات محدود نظامی، کارزار گسترده هوایی علیه سپاه پاسداران، یا اقدامات غیرنظامی مانند محاصره اقتصادی کامل یا حملات سایبری برای مختل کردن سیستمهای ارتباطی و تصمیمگیری سازمانهای امنیتی ایران.
یک خبرنگار در ایران که در ۱۳ جنوری به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گزارش داد، گفت که یک راننده تاکسی به او اطلاع داده است که نیروهای امنیتی به مراکز درمانی حمله میکنند، معترضان زخمی را بازداشت و کسانی را که قابل انتقال نیستند، میکشند. این گزارش هنوز به طور مستقل تأیید نشده، اما با منابع حقوق بشری و گزارشهای داخلی ایران درباره سرکوب شدید و کشتارهای دستهجمعی همخوانی دارد.