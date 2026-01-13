ترمپ به معترضان در ایران: « کمک در راه است»

اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، افزایش تعداد قربانیان اعتراضات در ایران را «وحشتناک» خواند.

خانم فون‌ در لاین در پُستی که در شبکۀ ایکس منتشر کرد، نوشت که به‌طور قاطع استفاده بیش از حد از زور و ادامه محدودیت آزادی‌ در ایران را محکوم می‌کند.

او با اشاره به قرارگرفتن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری اتحادیۀ اروپا که قبلاً انجام گرفته، گفت که مقامات این نهاد به‌زودی و با سرعت، تحریم‌های بیشتری علیه افراد دخیل در سرکوب‌ها ارائه خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اروپا افزود که در همکاری نزدیک با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، در حال کار بر روی این موضوع است.

این در حالی است که قرار دادن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی» از جمله درخواست‌های مخالفان جمهوری اسلامی ایران از مقامات کشورها و به‌ویژه اتحادیه اروپا است.

این درخواست در زمان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ بیشتر شد، اما در آن زمان جوزپ بورل، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تا زمانی که دادگاه یک عضو اتحادیه اروپا حکم به تروریستی بودن سپاه ندهد،‌ اتحادیه اروپا نمی‌تواند آن را به فهرست «سازمان‌های تروریستی» اضافه کند.

در همین زمینه، وزارت خارجه جرمنی دوشنبه ۲۲ جدی اعلام کرد در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است تا با آن‌ها برای قرار دادن سپاه پاسداران «در فهرست تحریم‌های ضدتروریستی» به توافق برسد.

فون درلاین نیز روز سه‌شنبه تأکید کرد که اتحادیۀ اروپا در کنار مردم ایران که با شجاعت برای آزادی خود به اعتراضات ادامه می‌دهند، ‌ایستاده است.

باوجود خاموشی کامل اینترنت در سراسر ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ جدی سرکوب مرگبار معترضان را به‌طور چشمگیری تشدید کرده‌ و «گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زده‌اند».

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۳ جدی در بیانیه‌اش نوشت که به‌گفتهٔ نهادهای مدنی و رسانه‌های ایرانی، شمار کشته‌شدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.