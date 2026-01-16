واشنگتن تایمز و رسانههای مختلف دیگر امریکایی و شرق میانه، برخی قانونگذاران امریکایی و گروههای حامی حقوق پناهجویان افغان خبر دادهاند که حکومت امریکا کمپ موسوم به "سیلیه" یا "CAS" را در قطر میبندد.
بر اساس این گزارشها، این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در جریان تخلیۀ هزاران افغان بهعنوان محل مؤقت برای متحدان پیشین امریکا ایجاد شده بود، اکنون حدود یک هزار افغان را در خود جای داده که در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسنادشان هستند.
رسانۀ "میدل ایست آی" (Middle East Eye) مستقر در لندن در گزارشی به تاریخ ۱۵ جنوری به نقل از وزارت خارجۀ امریکا نوشته که هرچند این وزارت بهگونه رسمی اعلامیهای در این باره منتشر نکرده، اما یک سخنگوی آن تأیید کرده که امریکا تا ۳۱ مارچ همه افغانها را از این کمپ خارج خواهد کرد و تا پایان سال مالی جاری، کمپ "CAS" بهطور کامل تخلیه خواهد شد.
به گفتۀ این رسانه، این سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا ضمن انتقاد از سیاستهای جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا در زمینۀ انتقال افغانها گفته است که فرستادن این گروه از افغانها از کمپ "CAS" به کشورهای سوم میتواند یک راهحل مثبت باشد، راهحلی که به گفتۀ او میتواند امنیت آنان را تضمین کند.
رادیو آزادی هم تلاش کرد در این باره با الیزابت استیکنی، یک سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا هم صحبت کند، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسشها در این باره پاسخ نداد.
برخی افغانهای ساکن این کمپ در قطر نیز خبر بسته شدن کمپ را تأیید میکنند، اما میگویند که این تصمیم آنان را به شدت نگران سرنوشتشان کرده است.
یکی از این افراد که پروندۀ مهاجرتی امریکا دارد و خودش در یوگاندا، اما چهار کودک خردسال و همسر مبتلا به سرطانش در این کمپ در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند، میگوید که هیچ راهی برای رفتن به کشورهای دیگر ندارد و به دلیل تهدیدها نیز نمیتواند به افغانستان بازگردد.
چنین تصمیمی بازی با جان انسانهاست. هرچه سرمایه و دارایی داشتیم، در این نزدیک به پنج سال همه را از دست دادیم.
او افزود که بهشدت نگران وضعیت خود و آیندۀ خانوادهاش است: "چنین تصمیمی بازی با جان انسانهاست. هرچه سرمایه و دارایی داشتیم، در این نزدیک به پنج سال همه را از دست دادیم. امریکا ما را آورد و نزدیک پنج سال در اینجا عملاً زندانی کرد. فرزندانم از آموزش بازماندند. خواست ما این است که امریکا حقوق انسانی ما را بدهد، اگر نمیخواهد، دست کم ما را به کشور دیگری منتقل کند."
یکی از زنان افغان ساکن این کمپ که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که نمیداند پس از این با فرزندانش به کجا خواهد رفت:
بسیار ناراحت هستیم، نه فقط من، بلکه تعداد زیادی کودک، بیمار و افراد دیگر اینجا هستند که همه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند.
"بسیار ناراحت هستیم، نه فقط من، بلکه تعداد زیادی کودک، بیمار و افراد دیگر اینجا هستند که همه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. از زمانیکه این خبر منتشر شده، مسئولان ما اینجا نیستند و بیرون از کمپ اند. یک سال و یک ماه میشود که اینجا هستم. طبیعی است کسانیکه مانند ما مشکل دارند، نمیتوانند به افغانستان بروند و مجبورند اینجا بمانند."
برخی مقامهای امریکایی در واکنش به این تصمیم حکومت امریکا از متحدان افغان ایالات متحده حمایت کردهاند.
گریگوری مِکس، عضو ارشد حزب دموکرات کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در بیانیهی گفته است که بسته شدن کمپ "CAS" آخرین اقدام بیپروایی حکومت ترمپ است که هر راه باقیمانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین میبرد.
او افزوده است که "این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار امریکا ایستاده بودند".
همچنین شان وانداور، رئیس "افغان ایواک"، نهاد حامی انتقال افغانها به امریکا، در بیانیهای در صفحه ایکس خود از وزارت خارجۀ امریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است امریکا بتواند در شش هفته کشورهای ثالث را قانع کند تا به گفتۀ او، ۱۱۰۰ افغان را بپذیرند.
حکومت امریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها دو روز پیش وزارت خارجۀ این کشور اعلام کرد روند صدور ویزه برای شهروندان ۷۵ کشور جهان، از جمله افغانستان را متوقف میکند.
قابل یادآوری است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، پس از بازگشت به قدرت در جنوری ۲۰۲۵، ضمن انتقاد مداوم از سیاستهای جو بایدن، سیاستها و اقدامات مختلفی را در زمینۀ مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان، از جمله افغانستان، به امریکا اجرا کرده است.
ترمپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به امریکا را تا زمانی متوقف میکند که از امنیت شهروندان امریکایی و حفاظت از داراییهای امریکا اطمینان حاصل شود.
قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ و خروج نیروهای بینالمللی بهشمول نیروهای امریکایی، بسیاری از افغانهایی که با نیروها و ادارههایی امریکایی کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمیدیدند، از سوی امریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل شدند تا روند انتقالشان به امریکا فراهم شود.
اکنون شمار زیادی از آنان در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلوم روبهرو هستند.