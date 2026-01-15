این تصمیم واقعاً نگران‌کننده است. یکی از بسته‌گان ما حدود یک‌ونیم سال می‌شود که در قطر در انتظار به‌سر می‌برد و فرد دیگری‌که در پاکستان است

این وزارت در بیانیه‌ی که روز چهارشنبه «۱۴ جنوری» در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرده، نوشته که مهاجران از این کشورها اغلب پس از ورود به امریکا به "بار عمومی" بر سیستم‌های حمایتی این کشور تبدیل می‌شوند.

وزارت خارجهٔ امریکا افزوده که تعلیق روند صدور ویزه‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که به گفتهٔ این وزارت، امریکا اطمینان حاصل کند مهاجران جدید باری بر دوش مردم این کشور نخواهند بود و از منابع عمومی استفاده نخواهند کرد.

فاکس‌نیوز، رسانهٔ امریکایی نیز روز چهارشنبه گزارش داده که این تصمیم از تاریخ ۲۱ ماه جنوری سال جاری به اجرا گذاشته می‌شود و تا زمانی نافذ خواهد بود که بر اساس این گزارش، وزارت خارجهٔ امریکا بازبینی کامل روند ویزه‌های مهاجرتی را به پایان نرساند.

بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، به قونسلگری‌های ایالات متحده دستور داده شده تا درخواست‌های ویزهٔ مهاجرت شهروندان این کشورها را تا زمان ارزیابی دوباره، رد کنند.

فاکس‌نیوز افزوده، افغان‌هایی که متقاضی ویزه‌های مهاجرتی امریکا هستند، به‌ویژه افرادی‌که برای پیوستن دوباره به اعضای خانواده یا برنامه‌های اسکان مجدد درخواست داده‌اند، پس از اعلام این تصمیم تازه، تا تکمیل روند بازبینی با تأخیر یا پاسخ‌های رد مستقیم روبه‌رو خواهند شد.

این اعلامیه نگرانی‌های جدی را در میان افغان‌های دارای پروندهٔ مهاجرتی امریکا که در ایالات متحده زنده‌گی می‌کنند و همچنان افغان‌هایی که در کشورهای سوم در انتظار پیوستن به اعضای خانوادهٔ خود هستند، برانگیخته است.

یک شهروند افغان که حدود یک سال پیش به ایالت کالیفرنیای امریکا رسیده، اما تا اکنون خودش و خانواده‌اش اسناد لازم را دریافت نکرده‌اند و در انتظار نزدیکان و سایر اعضای خانواده‌اش به‌سر می‌برد، به شرط افشا نشدن نامش، روز پنج‌شنبه «۱۵ جنوری» به رادیو آزادی گفت:

"این تصمیم واقعاً نگران‌کننده است. یکی از بسته‌گان ما حدود یک‌ونیم سال می‌شود که در قطر در انتظار به‌سر می‌برد و فرد دیگری‌که در پاکستان است، حتی خانه و تمام دارایی‌هایش را در افغانستان فروخته است، اما به‌دلیل توقف این روند، تا هنوز موفق به آمدن نشده‌اند. آن‌ها همچنان نمی‌توانند دوباره به افغانستان برگردند، زیرا با خطر روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، پس از این تصمیم، مردم دیگر نخواهند توانست با اعضای خانواده‌شان یک‌جا شوند. این وضعیت بسیار نگران‌کننده است. امیدوارم مسئولان در این تصمیم خود تجدید نظر کنند و اجازه دهند خانواده‌ها بتوانند با اعضای‌شان ملحق شوند."

در همین حال، یک کارمند افغان یکی از نهادهای امریکایی‌که در پاکستان زنده‌گی می‌کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز به رادیو آزادی گفت:

"برای ما ایمیلی فرستاده شد که باید پرونده‌مان طی مراحل شود، به همین دلیل مجبور شدم به پاکستان بیایم، اما اکنون چهار سال می‌شود که از کار، زنده‌گی و همه چیز بازمانده‌ام. امیدوار بودم با آمدن ترمپ، شاید پروازها و این روند سرعت بگیرد، اما متأسفانه او تمام این روند را متوقف کرد. ما در این‌جا در شرایط بسیار دشوار زنده‌گی می‌کنیم. ما با این امید از کشور خود بیرون شدیم که به ما وعده داده شده بود از ما حمایت خواهند کرد. ما تمام مراحل پروندهٔ خود را تکمیل کرده‌ایم، حداقل اکنون باید همین افرادی را که تمام کارشان تکمیل شده‌است، منتقل کنند."

به گفتهٔ این افراد، آنان و اعضای خانواده‌های‌شان در افغانستان در بخش‌های مختلف نظامی و بشردوستانه با ایالات متحده کار کرده‌اند و در صورت بازگشت به افغانستان، با تهدیدها و خطرهای جدی روبه‌رو خواهند شد.

قابل یادآوری است که این اقدام بخشی از محدودیت‌های گستردهٔ مهاجرتی است که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از بازگشت به کاخ سفید به اجرا گذاشته است.

در همین حال، در ادامهٔ اختلاف‌نظرها میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان امریکا در مورد اسکان مجدد متحدان پیشین افغان، روز چهارشنبه نشستی برگزار شد تا چالش‌های انتقال پناه‌جویان افغان به ایالات متحده بررسی شود.

در جریان این نشست استماعیه، سناتوران دموکرات توقف برنامهٔ ویزهٔ ویژهٔ مهاجرت (اس‌آی‌وی) را خیانت به متحدان پیشین افغان امریکا عنوان کردند.

در مقابل، جمهوری‌خواهان از سیاست‌های جو بایدن، رئیس جمهور پیشین امریکا، در جریان تخلیه و انتقال افغان‌ها به ایالات متحده به شدت انتقاد کردند و گفتند که در آن روند، شمار زیادی از افغان‌ها بدون اسناد شناسایی مشخص به امریکا منتقل شدند و تا هنوز روشن نیست که آیا در میان آنان افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی نیز حضور داشته اند یا خیر.

این درحالی‌ست که دونالد ترمپ از زمان به دست گرفتن قدرت، تغییرات گسترده‌ی را در سیاست‌های مهاجرتی امریکا اعمال کرده‌است، تغییراتی‌که زنده‌گی هزاران متقاضی ویزه، به‌شمول افغان‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا در ماه جنوری سال ۲۰۲۵، در دفاع از این اقدامات گفته بود که روند مهاجرت شهروندان افغانستان و ۱۹ کشور دیگر جهان، کشورهایی‌که او آن‌ها را کشورهای جهان سوم می‌نامد، تا زمانی به تعویق خواهد انداخت که اطمینان لازم در مورد تأمین امنیت شهروندان امریکایی و حفاظت از دارایی‌های امریکا به‌دست آید.

قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ و خروج نیروهای امریکایی و بین‌المللی از این کشور، هرچند بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای ایالات متحده یا نهادهای بشردوستانه همکاری کرده بودند و دیگر خود را در افغانستان در امنیت نمی‌دیدند، به این کشور متنقل شدند، اما هستند تعداد زیادی ازین افراد که اکنون هم در کشورهای سوم در وضعیت نامعلوم به‌سر می‌برند و با شرایط بسیار دشوار، از جمله بازداشت، آزار و اذیت و حتی اخراج اجباری، روبه‌رو هستند.