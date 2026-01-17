امروز به ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح، به‌ویژه در زمستان، بسیار جای دل‌نشین است

«ماهی فرمایش دادیم، در حال پخته شدن است، بعد نوشجان می‌کنیم.»

این نظر محمد است، جوانی‌که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان وردک، تنها برای خوردن ماهی، این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهی‌پزی‌های ولسوالی سروبی کابل نشسته است.

او در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"امروز به ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح، به‌ویژه در زمستان، بسیار جای دل‌نشین است. ما همیشه به همین رستورانت می‌آییم."

با سردتر شدن هوا، نه‌تنها جوانان با دوستان‌شان، بلکه خانواده‌ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نغلو و سروبی می‌آیند، مسیری‌که در زمستان به یکی از پر رفت‌وآمدترین نقاط تفریحی شرق کشور مبدل می‌شود.

عتیق‌الله همدرد، باشنده ارزان‌قیمت شهر کابل که با خانواده‌اش برای خوردن ماهی به سروبی آمده‌است، به رادیو آزادی گفت:

"همین‌جا با خانم، اولادهایم و خواهر خانمم به تفریح آمدیم. بسیار جای خوب و سرسبز است و فضای خوبی دارد. حالا فصل زمستان است و وقت ماهی‌خوردن."

گزارش تصویری: در آستانه سال نو، بازار فروش ماهی و جلبی گرم تر شده است در آستانهء سال نو، فروش ماهی و جلبی نسبت به دیگر اوقات گرم میباشد. در این وقت تعدادی از جوانان این مواد خوراکی را خریده و به خانه نامزد خود میبرند. ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی عکس های از دکان های ماهی و جلبی فروشی گرفته است.











در همین حال، مالکان رستورانت‌های ماهی‌پزی در نغلو و سروبی می‌گویند که با سرد شدن هوا، کار و بارشان گرم‌تر شده و شمار مشتریان‌شان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

نیاز محمد رسولی، مالک یک رستورانت ماهی‌پزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت: "چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده‌ها از ولایت‌های دوردست می‌آیند. مثلاً از پنجشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل‌السراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند. مردم هم چکر می‌زنند و هم ماهی می‌خورند."

اما این رونق در همه‌جا یکسان نیست.

درحالی‌که بازار ماهی‌پزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهی‌پزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند.

پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند، در ۱۱ اکتوبر، تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی‌که بر واردات برخی مواد خوراکی، از جمله ماهی، تأثیر مستقیم گذاشت.

با این حال، شماری از ماهی‌پزان می‌گویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر، قیمت‌ها دوباره تا حدی عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد.

افغانستان خود نیز از تولید کننده‌گان گوشت ماهی به‌شمار می‌رود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت‌های کندهار، هلمند، ارزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم‌های ماهی‌پروری تأمین می‌شود.

متخصصان صحی می‌گویند که خوردن ماهی در زمستان، به دلیل داشتن پروتین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن، می‌تواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد.

در سال‌های اخیر، با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نغلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده، اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی‌که با سرد شدن هوا، بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.