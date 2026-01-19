افزایش تنش میان امریکا و ایران ؛ مقام های جمهوری اسلامی لحن خصمانۀ خود را تشدید کردند

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که قبلاً از سوی بسیاری ها یک شخص نسبتاً میانه رو در بین حاکمان ایران به حساب می آمد روز یکشنبه (۲۸ جدی) هشدار داد که حمله به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور به معنای اعلام جنگ خواهد بود.

آقای پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: «تعرض به رهبر معظم کشورمان به‌منزلۀ جنگ تمام عیار با ملت ایران است.»

علی خامنه‌ای روز شنبه در یک سخنرانی از نقش مسعود پزشکیان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران یاد و از آن تمجید کرد.

او در این سخنرانی همچنان کشته شدن «چندهزار نفر» را در جریان اعتراضات تایید کرد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با نشریۀ «پولیتیکو» که روز شنبه منتشر شد گفت "وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم."

آقای ترمپ افزوده است که خامنه‌ای با استفاده از خشونت در سطحی که قبلاً دیده نشده باعث «نابودی کامل» ایران شده است.

رئیس جمهور ترمپ قبلاً چند بار هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده اقدام خواهد کرد.

او همچنان تهدید کرده بود که اگر ایران معترضان را اعدام کند «اقدامات بسیار قوی» انجام خواهد داد.

دونالد ترمپ بعداً گفت که حمله ای {به ایران} پس از آن اجرا نشد که مقام های ایرانی اجرای حکم اعدام هشتصد نفر را لغو کردند.

اما تهران این رقم را تایید نکرده و هم نگفته است که اعدام ها برای همیشه لغو شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه در نشست خبری گفت که اعدام ها ممکن هنوز هم انجام شود.

آقای جهانگیر افزود در مورد افرادی که به گفته او «محارب» هستند «شدیدترین مجازات‌های اسلامی» اعمال خواهد شد.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، گروه حقوق بشر ایران مستقر در ناروی کشته شدن دستکم ۳,۴۲۸ معترض توسط نیروهای امنیتی را تایید کرده است.

نهاد فعالان حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده کشته شدن ۳,۳۰۸ نفر و بازداشت بیش از ۲۴,۰۰۰ تن را تایید کرده و گفته که ۴,۳۸۲ مورد دیگر تحت بررسی است.

گروه های مختلف فعالان تعداد تلفات را به مراتب بیشتر از این اعلام کرده اند.