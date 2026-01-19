مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان می‌گوید که به تازگی تعدادی از نزدیکانش از سوی پولیس بازداشت و به هدف اخراج به افغانستان، به حاجی کمپ انتقال داده شده اند.

او به رادیو آزادی گفت که خانوادۀ نزدیکانش در شهرک "بی ۱۷" اسلام‌آباد زندگی می‌کند و درحالی که مادر خانواده به شدت بیمار است، پولیس فرزندان جوان این خانواده را بازداشت کرده است.

مادرشان درشفاخانه بستر بود که پولیس یک پسر و سه دختر جوانش را بازداشت کرده و به حاجی کمپ برده است.

"مادرشان درشفاخانه بستر بود که پولیس یک پسر و سه دختر جوانش را بازداشت کرده و به حاجی کمپ برده است. یک دختر با مادرش مانده است، وضعیت مادرش هم بسیار خراب بود، برای من زنگ زد که چی کنم؟ یعنی پول اگر می‌گیرند که برایشان پرداخت کنم مقصد پسر و دختران جوان مرا رها کنند. زیاد به تشویش بود ما هم امیدوار بودیم که وضعیت خوب می‌شود، اما بد بدتر شده است."

یک بانوی دیگر که ساکن یکی از شهرک‌های اسلام آباد است، نیز می‌گوید که خودش در این اواخر دوبار از سوی پولیس بازداشت شده است.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

"وضعیت بسیار وخیم است. اخیرا یکبار خودم را بازداشت کرد که موفق شدم فرار کنم. بار دیگر با شوهرم بازداشت شدم. پول می‌گیرند یک نفر را چندین بار بازداشت می‌کنند و پولش را می‌گیرند. وقتی می‌دانند که افغان‌ها فرار می‌کنند، با موترهای شخصی نوع "پرادو و دو هزار" می‌آیند. چندی پیش خانۀ یکی از دوستان ما رفته بود و دروازه‌هایشان را شکستاند."

این روایت‌ها در حالی وجود دارد که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در هفته‌های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است.

او به تازگی با نشر یک پیام صوتی از پاکستان خواسته که به آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهد.

"حکومت پاکستان باید مجبور شود به حقوق مهاجرین توجه کند و مطابق به اصول بین‌المللی مهاجرت با آنها برخورد صورت گیرد و از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران دست بردارد."

معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان به تاریخ ۲۸ جدی در نشست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته ۲.۸ میلیون افغان در شرایط نامناسب از کشورهای همسایه به افغانستان به گونه اجباری اخراج شده اند. او افزوده کرده که از طریق کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان سهولت‌هایی برای شماری آنان فراهم شده است.

این در حالیست که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته که روز یک‌شنبه، ۲۸ جدی بیش از ۲ هزار افغان از پاکستان وارد افغانستان شده اند.

در همین حال، کمیشنری عالی ملل متحد در امورد پناهندگان (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در گزارش مشترک خود گفته اند که میزان بازداشت افغان‌ها در پاکستان در اوایل ماه جنوری نسبت به هفتهٔ پیش از آن ۱۸ درصد افزایش یافته است.

به اساس این گزارش، بین ۴ تا ۱۰ جنوری، ۱‌هزار و ۷۲۶ افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در سال گذشتۀ میلادی بیش از یک میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.

پاکستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که در چند مرحله، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند.

شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان اند که در بیش از چهار سال گذشته به ایران و پاکستان مهاجرت کرده اند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و ملل متحد اخراج‌ اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران و پاکستان در قبال پناهند‌گان خوانده اند.