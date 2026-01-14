بازداشت یک خبرنگار افغان در پاکستان؛امسو: خبرنگاران در امنیت قرار ندارند

این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را به‌شدت محکوم کرده و در اعلامیۀ که روزچهارشنبه(۱۴ جنوری) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد گفته، با آن‌که آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پولیس پاکستان او را دستگیر و به حاجی کمپ منتقل ساخته است.

حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه های افغانستان در صحبت با رادیوآزادی گفت که خبرنگاران در کشور های همسایه افغانستان از جمله پاکستان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در این اواخر بازداشت خبرنگاران در پاکستان شدت یافته است.

متاسفانه حکومت نظامی پاکستان در این قضیه دخیل است و هیچ نوع فشاری و تاهنوز هیچ نوع تاثیری مثبتی بخاطر بهبود وضعیت نداشته است

هرچند موضوع بعضی اوقات خوب می شود اما بعدش باز دیده می شود که اینها به بازداشت های خود ادامه می دهند و اصلاً حکومت نظامی پاکستان حرف حکومت ملکی را نمی شنود و این متاسفانه یک اوضاع خیلی پیچیده است. وضعیت خبرنگاران در کل نگران کننده است از عدم تمدید ویزه گرفته تا انتظار خیلی طولانی بخاطر رسیدن به کشور های امن تا مشکلات اقتصادی و مشکلات روحی و روانی همه چالشهای است که خبرنگاران با آن سردچار اند."

وی می گوید که حکومت پاکستان تمایلی به تمدید ویزه خبرنگاران و در کل اتباع افغانستان ندارد و به همین دلیل هر ازگاهی خبرنگاران را بازداشت و به افغانستان اخراج می کند.

آقای عبیدی همچنان تاکید کرد آنها و جمع از نهاد های دیگر برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در پاکستان و حل مشکل آنها تلاش می کنند.

در همین حال یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز بازداشت صمیم نعیمی را تاییده کرده به رادیوآزادی گفت که اگر این موضوع به گونه درست تعقیب نشود و برای رهایی او کاری صورت نگیرد ممکن است که او به افغانستان دیپورت شود.

این خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:

متاسفانه این روند ادامه دارد و دراین شب و روز گرفتاری ها و بازداشت ها به گونه جدی تر گسترش پیدا کرده

نه تنها در اسلام آباد و پندی بلکه در شهرهای دیگر پاکستان کراچی، کویته و پشاور این روند ادامه دارد. ما نگران این موضوع هستیم. اگر این روند ادامه پیدا کند خیلی مشکل برای خبرنگاران ایجاد می کند. ما از کشور میزبان و نهاد های مدافع حقوق و حامی خبرنگاران به گونه جدی تقاضا داریم که به این مشکل رسیدگی کنند."

در اعلامیۀ سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، این اقدام پولیس پاکستان نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، خوانده شده است.

در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان، با تهدیدات جدی امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حکومت فرانسه، اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) و تمامی نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواسته است که برای آزادی فوری صمیم نعیمی خبرنگار افغان اقدام عاجل انجام دهند و از اخراج اجباری او به افغانستان جلوگیری کنند.

این سازمان بار دیگر تأکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث، به‌ویژه در ایران و پاکستان، در امنیت قرار ندارند.

پیش از این نیز به تاریخ ۹ جدی نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد به رادیو آزادی گفته بود که پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصل‌تاون اسلام‌آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.

هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغان‌های مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می‌کند.

پاکستان در ماه‌های اخیر هزاران افغان را به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.

خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروه‌هایی هستند که می‌گویند در پاکستان با مشکلات روبرو اند، تمدید ویزه‌های ‌شان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.

سازمان‌های بین‌المللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و گفته‌اند که بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری آزار و پیگرد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مواجه می‌سازد.