کوچی های افغان از بازداشت و برخورد نامناسب در پاکستان شکایت دارند

نور یک از این کوچی ها در ایبتآباد روز چهارشنبه ( دوم دلو) به رادیو آزادی گفت:
«در منطقه ایبتآباد خیلی سختگیری شده است
، خانه به خانه، کوچه به کوچه گشت میزنند، بسیاری را بازداشت کردهاند، شصت تا هفتاد نفر را گرفتهاند، چه کنیم.»
همچنین خان ولی، یک کوچی دیگر افغان در منطقه هریپور می گوید که در چند روز گذشته، دهها کوچی از منطقۀ آنها نیز بازداشت شدهاند.
«کسانی از روستاییان ما هم در میان آنها بودند، تمام روز را با آنان گذراندیم، وکیلان هم بودند، وکیلان دولتی، همه بودند، به آنها گفتیم که در وطن برف آمده، هوا سرد است، شرایط سخت است.»
شماری از نماینده های کوچی های افغان در خیبرپختونخوا نیز این موضوع را تأیید کرده میگویند که بیشتر کوچی ها هنگام چراندن رمه های شان با بازداشت پولیس مواجه میشوند.
حاجی دریا خان، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
«در مناطق هریپور، ایبتآباد، مانسهره و شینکیاری در خیبرپختونخوا، تعداد زیادی از افغانها بازداشت شدهاند.
بیشتر آنها کوچی هستند. مردم عادی در کمپها اقامت دارند؛اما این کوچیان بیرون از کمپها هستند، چون نمیتوانند در کمپها زندگی کنند و به رمههای خود رسیدگی کنند. بیش از صد نفر در هریپور بازداشت شدهاند؛ برخی با پرداخت پول آزاد شدند و برخی هنوز در زندان هستند.»
به گفتۀ او ، ۹۵۵ خانواده کوچی افغان در پاکستان ثبت شده و در آنجا اقامت دارند.
وی افزود که پیش از این هیچ محدودیتی برای رفت و آمد برای آنان به افغانستان و اقامت در پاکستان وجود نداشت و نیازی به اسناد رسمی نبود.
اما منیزه کاکر، وکیل مدافع افغانها در کراچی، ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: «در قانون استثنایی برای کوچی ها وجود ندارد ، قبلاً مراعات با آنها میشد، اما اکنون دیگر نمیشود و اگر بازداشت شوند و اسناد نداشته باشند قطعاً به افغانستان اخراج خواهند شد.»
حکومت پاکستان به تمامی افغانهای بدون اسناد گفته است که این کشور را ترک کنند .
این شکایتها دربارۀ بازداشت کوچیان افغان در پاکستان همزمان با گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) صورت می گیرد که گفته محدودیتها بر گشت و گذار افغانها و موارد آزار، بازداشت و اخراج توسط پولیس در پاکستان افزایش یافته است.
در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد آمده است که در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۱ میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند که از این میان بیش از ۱۵۴ هزار نفر به گونۀ اجباری اخراج شدهاند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان یکشنبه گذشته، گفته بود که در چند هفتۀ اخیر، بازداشت، آزار و رفتار نامناسب با افغانها در پاکستان افزایش یافته است. او از حکومت پاکستان خواسته که این اقدامات را متوقف کند.