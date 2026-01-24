بنیت: ممنوعیت آموزش دختران افزون بر آینده آنها، آینده و پیشرفت افغانستان را نیز به خطر انداخته

او از روزهای پایانی صنف ششم یاد میکند؛ روزهایی که با همصنفیهایش با خنده و شادی سپری کرده بود. به گفته شبانه، اگر ممنوعیت آموزش وجود نمیداشت، اکنون از مکتب فارغ شده بود.
او امیدوار است طالبان در بهار پیشِرو به دختران اجازه بدهند دوباره به مکاتب بازگردند.
"یک امید تازه است؛ سال نو است و با سال نو عید هم میآید. امیدوارم حکومت ما این بار در پیام تبریکی عید، اجازه آموزش دختران را بهعنوان عیدی بدهد."
طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این گروه در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند.
در آن زمان، طالبان ادعا کرده بودند که این ممنوعیتها موقت است و تا امر ثانی ادامه دارد.
ثمیه دختری دیگری است که از آموزش محروم است، او میگوید که این چهارمین سال است که طالبان مکاتب را به روی آنان بسته است.
به گفته او، جبران چهار سال بسیار دشوار است و بسیاری از دختران از سوی خانوادهها مجبور شدهاند برای ادامه زندگی، راهی غیر از آموزش را انتخاب کنند.
وقتی آموزش نباشد، خانوادهها دختران را مجبور به ازدواج میکنند. بعضی دختران خودشان هم میخواهند زندگی مشترک را آغاز کنند
این وضعیت بسیار دشوار است. بسیاری از دختران به بیماریهای روحی و روانی دچار شدهاند. راه دیگری نیست، جز اینکه در انتظار بمانیم."
۲۴ جنوری، روز جهانی آموزش بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) میگوید که «در سال گذشته از نزدیک به چهار میلیون کودک افغان در بخش آموزش حمایت کرده است.»
به گفته یونیسف افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش محروم شدهاند و به دلیل این ممنوعیت، دو و نیم میلیون دختر از آموزش بازماندهاند؛ وضعیتی که پیشرفت افغانستان را بهگونه جدی تهدید میکند. یونیسف افزوده است که آموزش، بر اساس حقوق بشر، حق و کرامت هر کودک و نوجوان است.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر، ممنوعیت آموزش از سوی حکومت طالبان را تهدیدی بزرگ برای آینده افغانستان دانستهاند.
به گفته این نهادها ممنوعیت آموزش، افغانستان را با گذشت هر روز با بحران اجتماعی و اقتصادی رو به گسترش مواجه میسازد.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، روز شنبه ۴ دلو به مناسبت روز جهانی آموزش در صفحه ایکس خود نوشت: «ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان، افزون بر تأثیرگذاری بر زندگی دختران و زنان، آینده افغانستان را نیز به خطر انداخته است.»
انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز به مناسبت روز جهانی آموزش در پیامی در صفحه ایکس خود نوشته است که در جهان، نزدیک به ۲۷۲ میلیون کودک و نوجوان به دلیل فقر، بینوایی، جنگ، رویدادهای طبیعی و مهاجرت از آموزش بازماندهاند.