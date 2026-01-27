این سازمان در خبرنامهای دوشنبه ۲۶ جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به ۵۷۰۰ خانواده در سرمای شدید و برف، در خیمهها بسر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند.
در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسا، رئیس سازمان «سیف د چلدرن »در افغانستان آمده است: "حتی پنج ماه پس از زلزله، بسیاری از کودکان و خانوادههایشان هنوز از خیمهها بهعنوان خانه استفاده میکنند و هوای سرد جان کودکان زلزلهزده را تهدید میکند."
این در حالی است که پیش از این، سازمان جهانی صحت دو روز قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا، بیماری های تنفسی و سینهبغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگومیر ناشی از آن نیز رو به افزایش است.
موجهای اخیر برف و باران در بسیاری از ولایتهای افغانستان، خسارات جانی و مالی به شماری از مردم وارد کرده است.
برخی از زلزلهزدگان در کنر و ننگرهار میگویند برفباری های اخیر خیمه های شان را از بین برده و اکنون در سرمای شدید با دشواری بدون سرپنای مناسب بسر می برند.
میرمحمد، یکی از زلزلهزدگان در دره دیوهگل ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
برف بارید، خیمههای ما از بین رفت، کودکان همه در بین آب افتادهاند، همه کودکان بیمار هستند
از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند."
خانمحمد، یکی دیگر از زلزلهزدگان منطقه چَلس همین ولسوالی که می گوید با خانواده پنجنفرهاش در یک خیمه بسر می برد، به رادیو آزادی گفت:
"باران باریده است ، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمهها پر از آب شدهاند. ما به سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد."
در همین حال، عبدالمالک اتل، یکی از زلزلهزدگان منطقه سِتن ولسوالی درهنور ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که بر اثر برف سنگین اخیر، خیمههای زلزلهزدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبهرو هستند.
"در درهنور دو بار پیدرپی برف سنگین بارید که باعث فروریختن خیمههای کمپ زلزلهزدگان درمنطقه سِتن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهاند و بسیاری از کودکان زیر هشت سال به بیماری سینهبغل مبتلا شدهاند. این مردم به سرپناه نیاز دارند."
زلزلهزدگان از حکومت و نهادهای کمکرسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دایمی و وسایل زمستانی هستند.
سازمان نجات کودکان «سیف د چلدرن» گفته است که برای نزدیک به ۳ هزار خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تأکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده به منابع فوری و اضافی نیاز است.
در ۳۱ اگست ۲۰۲۵، ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر شاهد زلزلهای مرگبار بود که به اساس آمار رسمی حکومت طالبان، دستکم ۲۲۰۰ نفر جان باختند و حدود چهار هزار نفر دیگر زخمی شدند و هزاران خانه در نتیجه آن ویران شد.