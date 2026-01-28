زنان تجارت پیشه: توانمندسازی اقتصادی زنان، باید از آغاز تا پایان برنامه، تضمین شود

برای رشد زنان فعال نیاز به رویکرد چند وجهی است

یک زن مسئول یک شرکت تولید زعفران در ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برای رشد واقعی زنان، برنامه ‌ها باید رویکرد همه‌جانبه داشته و آموزش حرفه‌ های مختلف و ارتقای مهارت‌ های زنان در رأس شرکت‌ها، در اولویت قرار گیرد.

او که شماری از زنان و دختران در شرکتش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد که برنامه‌ها باید شامل تأمین امنیت زنان، رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد سهولت در ثبت کسب‌وکارها و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات باشند تا زنان بتوانند با حمایت درست و پایدار فعالیت‌ های اقتصادی خود را توسعه دهند:

«برای رشد زنان فعال نیاز به رویکرد چند وجهی است، آموزش توانمند سازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده اند در حرفه های مختلف و آموزش نیروی انسانی در شرکت های که خانم ها دارند و بلند بردن مهارت های تخصصی برای زنانی که در راس شرکت ها هستند، یعنی کاملا این برنامه را از ابتدا تا انتها به طور مشخص و زنجیره ای روی موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنند نه اینکه برای کسانی سرمایه گذاری کنند که آنان نه تخصص،نه دانش و نه تجربه آن را داشته باشند.»

این در حالیست که اتحادیه اروپا اعلام کرده که ۱۰ میلیون یورو را در مرحله دوم برنامه«توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی »« WE-LEAD» سرمایه گذاری می‌کند.

این اتحادیه در ۲۲ جنوری در بیانیه ای گفت که این برنامه زنان را در فعالیت ‌های اقتصادی، از جمله برای تأمین سرمایه اولیه و همچنین در شرکت‌ های کوچک و متوسط، حمایت می‌کند و با آموزش، مشوره و فراهم کردن دسترسی به بازار و خدمات مالی، فرصت‌ های درآمدزایی را با استفاده از روش‌ های مالی مطابق «شریعت» برای آنان افزایش می‌دهد .

مسئولان اتحادیه اروپا و برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد(UNDP ) مجری این برنامه، می‌گویند این پروژه از طریق این اقدامات ترکیبی، توانمندی خانواده ها را تقویت کرده، درآمد زنان و نقش آنان را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزایش می دهد .

شاید کسانی که می خواهند تجارتی را آغاز کنند؛ سرمایه کاری را که می خواهند پیش ببرند، نداشته باشند

اعلامیه افزوده که مرحله دوم برنامه«توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی » در ولایت‌ های با امکانات کمتر مناطق مرکزی و کوهستانی اجرا خواهد شد، جایی که به گفته اتحادیه اروپا مشارکت زنان در کار پایین و دسترسی آنان به خدمات مالی محدود است.

در این حال یک زن تجارت‌پیشه در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، مالک یک کارگاه خیاطی است که ده‌ها دختر و زن در آن مصروف کار اند، می‌گوید شماری از زنان، به ‌ویژه دختران محروم از تحصیل، طرح‌ها و ابتکارات مناسبی دارند و نیازمند پشتیبانی مالی و فنی برای آغاز فعالیت‌ های اقتصادی هستند.

او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:

«شاید کسانی که می خواهند تجارتی را آغاز کنند؛اما همان سرمایه همان کاری را که می خواهند پیش ببرند نداشته باشند که آن را شروع کنند ممکن ایده های بسیار خوبی داشته باشند ،اگر کسی حمایتگر باشد بتواند در پهلوی آن برای چند نفر دیگر هم اشتغال زایی کند تا آنان هم کار کنند که برای خودشان و هم برای دیگران عاید بدست بیآید،زیادتر دختر خانم های که از تحصیل از مکتب،پوهنتون و از همه چیز دور مانده اند بیشتر کوشش می کنند که حداقل یک مصروفیت داشته باشند که هم برای خودشان و هم برای دیگران مفید باشد،آنان نیاز به حمایت دارند.»

پیش از این اتحادیهٔ اروپا در دسمبر سال گذشته توافق‌نامۀ برنامه‌ای پنج میلیون یورویی در حمایت از بخش خصوصی افغانستان با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، کارآفرینان و بهبود دسترسی به خدمات مالی و تقویت مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت‌کنندگان با شرکت مالی بین‌المللی (IFC) امضا کرد.

این اتحادیه گفته بود که تطبیق این برنامه از جنوری ۲۰۲۶ آغاز و برای سه و نیم سال ادامه خواهد داشت.

پس از به‌قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در چهار و نیم سال گذشته، با ممنوع شدن آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی نهاد های غیردولتی، شماری از دختران و زنان ناچار شده‌اند برای تأمین هزینه‌ های زندگی خود به حرفه‌ها و کارهای مختلف روی آورند، بسیاری از آنان به کسب‌وکارهای کوچک، صنایع دستی و مشاغل خانگی روی آورده اند.

با آنکه طالبان به زنان اجازه داده‌ در برخی حرفه‌ها و مشاغل فعالیت کنند، اما شماری از زنان که به کسب و کار های مختلف مشغول اند می گویند محدودیت ‌های متعددی ایجاد شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت حضور در بازارها و فروش محصولات به مردان، سخت‌گیری و پیچیدگی در ثبت رسمی کسب ‌وکارها، ممنوعیت شرکت در نمایشگاه‌ها یا سفرهای کاری بدون محرم باعث رکود کسب ‌و کارها و جلوگیری از توسعه فعالیت‌ های اقتصادی آنان شده است.