در تازه‌ترین مورد، این گروه مسئولیت حمله ۱۹ جنوری بر یک رستورانت چینی در شهر کابل را بر عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان، در این حمله هفت نفر کشته و حدود سیزده نفر زخمی شدند که در میان کشته‌ها یک تبعهٔ چین نیز شامل بود.

هدف قرار دادن رستورانت «لانژو چاینیز نودل» که در کوچهٔ گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد، ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سؤال می‌برد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۴ در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترول طالبان منتشر شد تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند.

حمله بر رستورانت چینی‌ها در مرکز شهر کابل ثابت می‌کند که حالا چینی بودن در افغانستان خطر دارد

مایکل سمپل، استاد پوهنتون کوئینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان تا حدی در تضعیف شاخهٔ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) موفق شده‌اند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام حملات مرگبار را دارد.

"حمله بر رستورانت چینی‌ها در مرکز شهر کابل ثابت می‌کند که حالا چینی بودن در افغانستان خطر دارد. با آن که طالبان تاحدی کامیاب شده اند که داعش را تعضیف کنند اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که در برخی اوقات حملات را بگونه موفقانه انجام دهد. همچنان جهادیان افراطی که باور دارند که چین دشمن مسلمانان است تا هنوز زیر سلطه طالبان آزاد و فعال استند. پس از این چینی ها مکلف استند که تدابیر امنیتی شهروندان خود را تشدید ببخشند."

سمیع یوسفزی، خبرنگار و آگاه امور سیاسی با آقای سمپل همنظر است و می‌گوید:

"ادعای طالبان در این مورد که داعش در افغانستان ازبین رفته تا حدی درست است چون داعش در داخل افغانستان کدام مرکز یا کنترول زمینی ندارد نتوانسته حملات بیشتر انجام دهد."

گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود و شاخۀ ولایت خراسان آن در بخش‌های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد.

این گروه در سال ۲۰۱۵ عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی به رهبری حافظ سعید خان یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقۀ در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد.

چرا اتباع چین هدف داعش خراسان در افغانستان هستند؟

لوکاس ویبر، بینانگذار وب سایت تخصصی "میلیتنت وایر" و آگاه امور مبارزه با تروریزم در پاسخ به رادیو آزادی می‌گوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخهٔ خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه‌های ضد چین مبدل شده بود.

پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به‌عنوان یک نظام اسلامی واقعی بی‌اعتبار جلوه دهد

"درآستانهٔ تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، شماری از منابع و رسانه‌های غیررسمی وابسته به شاخهٔ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی، با نشر ویدیوها، جزوه‌ها و پوسترهای آنلاین، چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به‌قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به‌عنوان یک نظام اسلامی واقعی بی‌اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کرده‌اند. این گروه ادعا می‌کند که چین یک رژیم اقتدارگرا است و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می‌دهد."

آقای ویبر بر این باور است که شاخهٔ خراسان گروه داعش، برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های چین، اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می‌دهد.

" شاخهٔ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) تلاش می‌کند با ایجاد ترس، شرکت‌های چینی را از سرمایه‌گذاری، ایجاد کسب‌وکار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شود. چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر، به تقویت طالبان کمک می‌کند."

چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از چهار سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان، تعامل نزدیک دیپلوماتیک و تجارتی با طالبان دارد.

بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت ۱۷ سال، تاکنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده است.

هدف‌گیری چینی‌ها توسط داعش خراسان در افغانستان و کشورهای همسایه:

این بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی‌ها را در افغانستان هدف قرار داده است.

پیش از این، این گروه مسئولیت حمله بر یک هوتل متعلق به چینی‌ها در کابل در سال ۲۰۲۲ را به عهده گرفته بود که در آن پنج شهروند چین زخمی شدند.

همچنان این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان در تاجیکستان و پاکستان نیز به عهده گرفته است.

در ۲۰۱۷ گروه داعش گفت که دو معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است.

خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آنزمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه‌ای به تلاش‌های اسلام‌آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد شد.

کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفته اند.

در حملات در ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز در تاجیکستان، پنج کارمند چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان در آنزمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده است.

چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می‌کنند.

پس از این رویداد، یک منبع حکومت طالبان که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش‌ها از درگیری در ولایت بدخشان را تائید کرد که براساس آن نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.

به گفتۀ این منبع، این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشته‌اند.

منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.

ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد،

چشم‌انداز آینده:

لوکاس ویبر، بینانگذار وب سایت تخصصی "میلیتنت وایر" و آگاه امور مبارزه با تروریزم می‌گوید:

"ممکن است شاخهٔ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) حملاتی انجام دهد. این گروه پیش‌تر دربارهٔ بمب‌گذاری صحبت کرده و شاخهٔ تبلیغاتی آن به زبان ازبیکی دربارهٔ بمب‌گذاری احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه‌های شورشی و جنایی اخیراً اتباع چینی را هدف قرار داده‌اند."

از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهند یافت.

نسخه صوتی این گزارش را در این لینک شنیده می‌توایند:



