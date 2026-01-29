شاروالی کابل: برف بام ها را در مکان های قابل جذب بریزید

نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این کار از یکسو به تقویت آب‌های زیرزمینی کمک می‌کند و از سوی دیگر آب برف باعث تخریب زیربناها نمی‌شود.

او افزود:

«از تمام شهروندان می‌خواهیم که

برف‌های بام‌ها و حویلی‌های خود را در جاهای پخته، به‌ویژه سرک‌ها و پیاده‌روها نریزند

، حتماً اگر در داخل خانه‌شان کدام باغچه یا چاه موجود است، برف‌ها را به همان‌جا انتقال بدهند. خود شهرداری کابل نیز تمام برف‌هایی را که از سرک‌ها پاک‌کاری می‌کند، در باغچه‌ها می‌ریزد تا آب‌های زیرزمینی تقویت شود و از تخریب زیربناهای شهری نیز جلوگیری گردد.»

آقای بارکزی از تمام باشندگان کابل خواست که در این زمینه همکاری کنند.

در همین حال، شماری از شهروندان کابل نیز می‌گویند که این موضوع مهم است و به آن توجه می‌کنند.

عبدالرزاق باشندۀ منطقۀ احمدشاه بابا در کابل به رادیو آزادی گفت:

«این برف‌ها را از روی بام در کشت‌زارها، باغچه‌ها و اطراف خانه می‌ریزیم، این کار بسیار خوب است، چون آب‌های زیرزمینی خیلی کم شده است، همه مردم باید این کار را انجام بدهند.»

در همین حال، شماری از کارشناسان بخش زراعت و آب نیز تاکید می کنند که شهر کابل در سال‌های اخیر با مشکل جدی کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بوده و برای حل این مشکل باید از چنین فرصت‌ها استفاده شود.

ساحل دوران، یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:

«این یک اقدام بسیار خوب و نیک است،

اگر برف در جاهایی که خاک باشد ریخته شود، مانند باغ‌ها، میدان‌های باز و ساحات سبز، زمین آن را جذب می‌کند

و آب‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. همچنان برای فصل بهار خاک مرطوب باقی می‌ماند و این به نباتات فایده می‌رساند، چون در خاک نرم نبات بهتر رشد می‌کند.»

اما به گفتۀ آقای دوران، این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود آب را در شهر کابل حل کند و نیاز است که در این بخش اقدامات دیگر و بزرگتری نیز روی دست گرفته شود.

پیش از این، باشندگان مناطق مختلف شهر کابل بارها در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که با کمبود آب روبرو هستند.

سازمان بین‌المللی «مرسی کورپس» نیز پیش‌ از این هشدار داده بود که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، شهر کابل با بحران شدید آب و خشکسالی روبرو خواهد شد.

هرچند حکومت طالبان برای حل مشکل کمبود آب در کابل از انتقال آب دریای پنجشیر سخن گفته است، اما تاکنون از آغاز کار عملی این پروژه خبری نیست.