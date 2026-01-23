پس از گذشت یک ماه از آغاز فصل زمستان و سپری شدن ماه جدی، شهر کابل با نخستین برف زمستانی نفس و چهره‌ی تازه به خود گرفت.

این بارش برف برای شماری از شهروندان کابل خوشایند و دلگرم‌کننده بوده است.

آنان می‌گویند برف نشانه‌ی زمستان واقعی و نویدبخش آب برای روزهای آینده است.

خاطره، باشنده‌ی کارته‌نو شهر کابل، روز پنج‌شنبه دوم دلو به رادیو آزادی گفت:

وقتی بیرون رفتیم دیدیم تمام اطفال بیرون آمده بودند و همه مردم از باریدن برف لذت می‌بردند

همه بسیار خوشحال بودند، چون از یک طرف خشک‌سالی و از طرف دیگر هوای آلوده، مردم را خیلی به عذاب ساخته بود."

عبدالعلی، یکی دیگر از باشنده‌گان شهر کابل می‌گوید:

"این اولین برف کابل است. قسمی‌که من مردم و ماحول را می‌بینم، همه بسیار خوشحال هستند، چون فکر می‌کردند امسال خیلی خشک باشد و حتی برای نوشیدن نیز آب به مشکل پیدا شود."

در همین حال، شماری دیگر از باشنده‌گان کابل می‌گویند که امسال برف دیر باریده و زمستان دیگر مانند گذشته‌ها پُربرف نیست.

معصومه، باشنده‌ی مکروریان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:

"در گذشته آن‌قدر برف می‌بارید که کوچه‌ها بند می‌شد. برای رفت‌وآمد زینه پایین می‌کردند و تونل می‌ساختند تا مردم بتوانند رفت‌وآمد کنند."

اما این شادی برای همه یکسان نیست.

سردی هوا برای بسیاری از خانواده‌های فقیر، چهره‌ی دیگری از زمستان را نشان می‌دهد، زمستانی سرد و دشوار.

گل‌دسته، زن بی‌بضاعتی که سرپرستی اطفالش را به تنهایی به عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید با وجود این‌که از باریدن برف خوشحال است، ناتوانی در تهیه‌ی مواد سوخت، زنده‌گی را برایش دشوار ساخته است:

به برف خوشحال هستیم، تمام کابل خوشحال هستند، اما به مواد سوخت بسیار نگران هستیم

سردی زیاد است و همین حالا در خانه ما نه چوب است، نه زغال و نه خس‌وخاشاک. موزه و بوت‌های کهنه را می‌سوزانیم."

این درحالی‌ست که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، روز پنج‌شنبه دوم دلو هشدار داده که در جریان هفته آینده، درجه‌ی حرارت در ولایت‌های شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی و مرکزی کاهش می‌یابد و شهروندان باید در برابر هوای سرد، تدابیر احتیاطی لازم را در نظر بگیرند.

سازمان‌های مختلف بین‌المللی نیز در گزارش‌های خود، زمستان امسال را برای افغان‌ها سخت و پُر از مشکلات توصیف کرده‌اند.

به‌گفته‌ی این سازمان‌ها، میلیون‌ها تن در افغانستان، به‌ویژه خانواده‌های فقیر و بی‌جا شده‌گان، به کمک‌های فوری غذایی، مواد سوخت و خدمات صحی نیاز دارند.