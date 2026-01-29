هشدار یونیسف از چالش های جدی در نظام آموزشی افغانستان و تاکید بر لغو ممنوعیت آموزش دختران

این نهاد روز چهارشنبه (۸ دلو) در پستی در صفحه ایکس خود بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تأکید کرده و خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده‌است.

یونیسف گفته است که "لغو ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران به آن‌ها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد حرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های صحی شوند و خانواده‌ها، جوامع و آینده کشور را تقویت کنند".

در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده ؛ اما در حالی بر فراگیری حرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های صحی از سوی دانش‌آموزان دختر تأکید شده است که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده‌ اند.

حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی آنان، زنان و دختران را از رفتن به انستیتوت‌های طبی نیز منع کرد.

شماری از دانش‌آموزان دختر و معلمین در افغانستان می‌گویند، در حال حاضر چالش‌های فراوانی در بخش آموزش درافغانستان وجود دارد که نیاز به توجه جدی دارد.

کبرا یکی از دانش‌آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب باز مانده می‌گوید ، محرومیت از آموزش آن‌ها را با یک بی‌برنامه‌گی در زنده‌گی روبه‌رو کرده‌است.

او افزود:

«در حقیقت آموزش برای ما حیثیت یک پل را دارد که ما را به هر خواست ما می‌رساند

؛ اما متأسفانه حالا این پل برای ما شکسته است و هیچ دختری هیچ پلانی برای آینده خود ندارد، این واقعاً دشوار است.»

برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستان نیز نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تأکید می‌کنند که به وضعیت معارف و زنده‌گی آنان هم توجه لازم صورت گیرد.

یک معلم در شهر کابل که نخواست نام‌اش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:

«یکی از مشکلات عمده برگزاری سیمینارها تحت نام سیمینار دینی، مذهبی و عنعنوی می‌باشد، ارزیابی‌های پیاپی و بهانه‌گیری‌های مختلف بر معلمین و کارمندان است و به همین بهانه تنقیص‌سازی بیشتر معلمین صورت می‌گیرد.»

شماری از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تأیید می‌کنند که دانش‌آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده‌ها مشکل دیگر روبه‌رو هستند و تأکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصۀ معارف رسیده‌گی صورت گیرد.

دو روز پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایکس نوشته بود که نظام آموزشی افغانستان در نقطه‌ی بحرانی قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند.

یونیسف همچنان در گزارشی اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است.

این اداره روز دوشنبه (۶ دلو) هشدار داد که بحران در نظام آموزشی، یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تأکید کرده که آموزش، حق اساسی هر کودک است.

نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از چهارسال گذشته آسیب‌های جدی دیده است، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده‌اند و بسیاری از معلمان زن به نام‌های مختلف از وظایف‌شان منفک و خانه‌نشین شده‌ اند.