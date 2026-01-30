اوچا: در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت

نیک محمد روز جمعه دهم دلو به رادیو آزادی گفت که مرکز صحی مجهز در منطقۀشان وجود ندارد و رساندن بیماران‌اش به شفاخانه‌های مرکز ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است:

هوا سرد است، کودکان من سینه‌وبغل شده‌اند، زنان نیز مریض شده‌اند، برف باریده و بارنده‌گی هم ادامه دارد

با مشکلات زیاد روبه‌رو هستیم، این‌جا کلینیک منظم نیست، من مجبورم کودکان خود را تا مرکز ولایت اسعدآباد جهت تدوای انتقال بدهم، امیدوارم با ما کمک شود."

مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز می‌گوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی، سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بضاعت شده‌است تا جایی‌که شماری از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جان‌های شان را از دست داده‌اند:

"اکثر مردم تا خود را به مرکز می‌رسانند جان‌های‌شان را از دست می‌دهند، من یکبار وقتی مریض شده بودم یک مادر را دیدم که از یک منطقه دوردست آورده بودند و پیش چشم خودم جان داد، مادران حامله و مریضان دیگر وقتی تا شهر رسیدند جان خود را از دست دادند، تعداد کم مردم به دوا و داکتر دسترسی دارند، بیشتر مردم ما با فقر مواجه اند."

او می‌افزاید که در شفاخانه‌های دولتی توجه لازم به مریضان نیست، تا زمانی‌که به گفته او واسطه نباشد، داکتران درست تداوی نمی‌کنند و دوا را در حالی‌که داخل شفاخانه موجود است، اما از بیرون خریداری می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) تازه پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۴،۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت.

این اداره روز پنجشنبه نهم دلو با نشر گزارشی در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که ۵۴ درصد از این افراد کودکان و ۲۴ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا، ۱۰ درصد باقی‌مانده افراد دارای معلولیت هستند.

به گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد، کمک‌های صحی‌شان تنها ۷،۲ میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون‌ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت‌های لازم باقی خواهند ماند.

اوچا تأکید کرده که برای پاسخ‌گویی به این نیازهای فوری صحی، بیش از ۱۹۰میلیون دالر بودجه نیاز است.

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که در چند روز اخیر بیماری‌های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌ رسانی در بخش‌های صحی، نگرانی‌ها را تشدید کرده‌است.

به تازه‌گی سازمان جهانی صحت (دبلیو‌اچ‌او) از صدها مورد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌‌های مختلف در افغانستان خبر داده‌است.

این سازمان در گزارشی به تاریخ پنجم ماه دلو اعلام کرده که در ماه دسمبر سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۳۶۶ نفر در افغانستان بر اثر بیماری‌های مختلف جان باخته اند.

در این گزارش، علت بیشتر این مرگ‌ومیرها بیماری‌های تنفسی و سینه‌وبغل عنوان شده، بیماری‌هایی که با شدت یافتن سرمای زمستان، موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است.

این سازمان در اواخر ماه دسمبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال ۲۰۲۵، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در ۳۳ ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به‌طور کامل بسته شده‌اند که در نتیجه، نزدیک به ۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفته اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازۀ خود یک بار دیگر اعلام کرده که در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۱،۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.