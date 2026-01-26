این سازمان در گزارشی که یکشنبه، ۵ ماه دلو منتشر کرد، اعلام کرده که در ماه دسمبر سال ۲۰۲۵، دستکم ۳۶۶ نفر در افغانستان بر اثر بیماریهای مختلف جان باختهاند.
در این گزارش، علت بیشتر این مرگ و میرها بیماریهای تنفسی و سینهبغل عنوان شده است؛ بیماریهایی که با شدت یافتن سرمای زمستان، موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، در ماه دسمبر از میان ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ مورد مثبت بیماریهای تنفسی، ۳۵۲ نفر جان باختهاند که این رقم نسبت به ماه نومبر ۲۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ماه نومبر، شمار جانباختگان ناشی از بیماریهای تنفسی ۲۴۸ نفر گزارش شده بود.
هوای سرد و دسترسی محدود به خدمات صحی، از عوامل اصلی افزایش این میزان مرگومیر دانسته میشود.
سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در ماه دسمبر، ۱۰ نفر بر اثر بیماری سرخکان، ۳ نفر بر اثر اسهال شدید و یک نفر بر اثر بیماری کانگو جان باختهاند.
در این گزارش آمده است که هرچند موارد ابتلا به تب دنگی، ملاریا، کووید-۱۹ و اسهال شدید نسبت به ماه نومبر کاهش یافته، اما پیش از این سازمان جهانی صحت و شماری از نهادهای بینالمللی هشدار داده اند که افزایش سریع بیماریهای تنفسی، بهویژه برای کودکان، سالمندان و خانوادههای بیجاشده، یک تهدید جدی بهشمار میرود.
شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که با سرد شدن هوا در مناطقشان، بیماریهای تنفسی افزایش یافته و در نتیجه برخی از اعضای خانوادههایشان جان باختهاند.
در شفاخانههای دولتی هم امکانات وجود ندارد.
عبدالله احمدزی، باشنده منطقه دندغوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت: «سینهبغل بسیار زیاد شده است، چون هوا خیلی سرد است. در هر خانه حتماً یک یا دو نفر به این بیماری مبتلا هستند. حدود یک ماه پیش، پسر کاکایم که هفت سال عمر داشت، بر اثر سینهبغل شدید جان داد. پدرش پول رفتن به شفاخانه خصوصی را نداشت و در شفاخانههای دولتی هم امکانات وجود ندارد. در نهایت بیچاره جان باخت. فقر در اینجا بسیار زیاد است، مردم نان شب ندارند، چه برسد به درمان مریضان.»
بیماری سینهبغل در میان کودکان و بزرگسالان خیلی زیاد شده است.
همچنان محمد عظیم، باشنده مرکز ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت که سرمای شدید باعث افزایش بیماری سینهبغل در میان کودکان و بزرگسالان شده است. «در غزنی موج سرمای بسیار شدیدی جریان دارد. بیماری سینهبغل در میان کودکان و بزرگسالان خیلی زیاد شده است. کسانی که تازه از پاکستان برگشتهاند و در کمپها زندگی میکنند، نسبت به دیگران آسیبپذیرتر هستند، چون هیچگونه امکاناتی ندارند.»
این در حالی است که در روزهای اخیر، در شماری از ولایتهای افغانستان برفباری شدید و باران ادامه دارد و هوا بهشدت سرد شده است.
سازمان جهانی صحت با شدت گرفتن زمستان، خواستار حمایت دوامدار برای جلوگیری از مرگومیر ناشی از بیماریهای موسمی شده است.
این سازمان در اواخر ماه دسمبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال ۲۰۲۵، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در ۳۳ ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا بهطور کامل بسته شدهاند که در نتیجه، نزدیک ۴ میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتهاند.