۲۴ سال قبل، درست چند ماه پس از حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی در ایالات متحدۀ امریکا، نشرات رادیو آزادی در سی‌ام جنوری سال ۲۰۰۲ به ساعت هفت و سی دقیقه شام به وقت کابل، به زبان‌های پشتو و دری آغاز شد.

صالحه اسحق‌زی خالقی و سید سمیع عباس از نخستین مجریان برنامه‌های رادیو آزادی بودند و این رادیو در ابتدا روزانه دو ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت.

در روزهای آغازین، رادیو آزادی ۱۵ خبر‌نگار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و ۲۰ خبرنگار هم در هشت شهر بزرگ افغانستان داشت که بعد به سی و چهار ولایت افغانستان گسترش یافت.

خبرنگاران رادیو آزادی، در ابتدا از "هوتل مصطفی" در چهارراهی صدارت کابل، به‌حیث مرکز موقت کار می گرفتند و پس از حدود شش ماه، دفتر رادیو آزادی به وزیر محمد اکبر خان، منطقۀ دیپلومات‌نشین کابل، منتقل شد.

سفر بیست‌وچهار سالۀ رادیو آزادی هم بسیار آسان نبود؛ در این راه تعدادی از خبرنگاران این رادیو نیز قربانی شدند. در سی‌ام ماه اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی، سباوون کاکر، عبادالله حنان‌زی و محرم درانی، سه همکار دفتر رادیو آزادی در کابل، در نتیجۀ یک انفجار در این شهر کشته شدند.

همچنان در دوازدهم نومبر سال ۲۰۲۰ میلادی، الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، در اثر انفجار یک ماین مقناطیسی نصب‌شده در موتر او در شهر لشکرگاه کشته شد.

در حال حاضر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی به شمول زبان‌های پشتو و دری، به ۲۶ زبان برای ۲۲ کشور جهان نشرات دارد، هر هفته حدود بیش از پنجاه میلیون تن از نشرات رادیویی، تلویزیونی و آنلاین آن در سراسر جهان مستفید می شوند. حدود یک‌هزار و سه‌صد خبرنگار در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ و سایر کشورهای جهان به گونه فعال کار می‌کنند.

پس از اگست سال ۲۰۲۱ میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دفتر رادیو آزادی در شهر کابل بسته شد. اما نشرات آن علاوه بر رادیو، از طریق شبکه های اینترنت، فیسبوک، اکس(تویتر سابق)، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و یوتیوب همچنان ادامه یافت و بیست‌وچهارساعت، از طریق همۀ این پلتفرم‌ها، افغان‌ها را از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌سازد.

افزون بر اطلاع‌رسانی مؤثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم‌سالاری، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است.