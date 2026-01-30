جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه‌ی گفته است، این لایحه تضمین می‌کند که "حتی یک دالر از پول مالیه دهنده‌گان امریکایی" به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد.

آقای ریش در پیامی ویدیویی به تاریخ «نهم دلو» افزود:

این لایحه به ساده‌گی این را واضح می‌سازد که پول کسانی‌که در امریکا مالیه می‌دهند، نباید به دست یک گروه تروریستی برسد

این اقدام درست و به‌جا است، پولی‌که به طالبان می‌رسد، سیلی محکم به روی کسانی است که در افغانستان خدمات ارائه کرده‌اند. ما باید پول مالیه دهنده‌گان را از دست یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی‌هاست."

تیم بورچت، یکی از حامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری‌خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون به‌زودی برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه خواهد شد.

قابل ذکر است که برای تصویب نهایی، جمهوری‌خواهان به رأی دموکرات‌ها نیاز خواهند داشت.

رند پال سناتور جمهوری‌خواه نیز روز پنجشنبه نهم دلو در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه، ۶۳۱ میلیون دالر اختصاص‌یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه امریکا بازگردانده خواهد شد.

وی افزوده که منابع امریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و "قانون قطع پول مالیه دهنده‌گان امریکا به تروریست‌ها» حمایت مأموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیه دهنده‌گان امریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار می‌دهد.

قانون‌گذاران امریکایی تأکید کرده‌اند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت می‌کنند، نباید هرگز پول مالیه ‌دهنده‌گان امریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است "امریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند".

با این حال، طالبان رد کرده‌اند که پولی از امریکا دریافت کرده باشند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گفت‌وگو با خبرگزاری به نام «پیام افغان» افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ی را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است.

وی تأکید کرد که تا کنون از هیچ منبع مالی از امریکا به طالبان پول ارسال نشده‌ است.

اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های امریکا به افغانستان مخالفت کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد.

برخی شهروندان افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود، مشکلات آن‌ها بیشتر خواهد شد.

رحیم‌الله، یکی از باشنده‌گان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:

امریکا روش‌های زیاد دیگری علیه طالبان دارد، اما افغان‌ها در شرایط فعلی به کمک‌های بشری نیاز مبرم دارند

این کمک‌ها نباید متوقف شوند و باید به‌طور شفاف به مردم برسند. حتی اگر مقدار کمک‌ها کم است، باید تا حد امکان ادامه پیدا کند. توقف آن‌ها به مردم آسیب بزرگی می‌زند."

خیرآباد خیرخواه شینواری، باشنده ولایت ننگرهار می‌گوید:

"درخواست ما از امریکا و همه کشورها این است که کمک‌های بشردوستانه را به سیاست‌ها گره نزنند."

نثار احمد احمدی، باشنده ولایت کنر و یکی از رضاکاران در زمینه توزیع کمک‌های بشردوستانه نیز تأکید می‌کند که کشورها، از جمله امریکا، نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند:

"این تصمیم سنا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیقی بر زنده‌گی میلیون‌ها افغان دارد. مردم با فقر، بی‌کاری و مشکلات اقتصادی شدید روبه‌رو هستند و کمک‌های بشردوستانه بخش مهمی از زنده‌گی آن‌هاست. از امریکا و سایر کشورها می‌خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی، کمک‌ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست نشود."

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) که فعالیت‌های آن در ۳۱ جنوری سال روان پایان می‌یابد، چندی پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از ۳،۸۳ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ی به افغانستان ارسال کرده‌است.