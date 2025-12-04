خبر ها
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آخرین گزارش خودرا ارائه کرد
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) روز چهارشنبه(۳ دسمبر) آخرین گزارش خود را منتشر کرده، گفته که به این سلسله نقطه پایان میگذارد.
در این گزارش گفته شده که امریکا در مدت بیست سال حضور خود در افغانستان ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را صرف بازسازی و ۷۶۳ میلیارد دالر را صرف جنگ و امنیت کرده است.
سیگار در گزارش اخیر خود گفته که از سال 2009 تاکنون، حدود 900 ارزیابی، تفتیش و تحقیقات مرتبط به کمک های امریکا در افغانستان را انجام داده است.
به گفتۀ سیگار گفته، امریکا برای یک افغانستان دموکراتیک و با ثبات هزینه کرد، اما به گفته آن، مدیریت آن ضعیف بوده و این مصارف مملو از حیفومیل و فساد بوده است.
سیگار گفته که در نتیجه تحقیقات توانسته بیش از ۲.۵ میلیارد دالر کمک های امریکا را صرفه جویی و مصارف مشکوک به ارزش ۵۴۱ میلیون دالر را شناسایی کند.
بر اساس گزارش سیگار، ایالات متحده پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان سه میلیارد و نیم میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه کرده است. دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، در اوایل سال ۲۰۲۵ کمکهای این کشور با افغانستان را قطع کرد.
رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامۀ سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت
ملا محمدحسن آخند رئیس الوزرای حکومت طالبان، اعتبارنامه مردیف علی القاشوطی، سفیر جدید قطر در کابل را پذیرفت.
رسانههای داخلی افغانستان و وزارت امور خارجۀ قطر نیز روز چهارشنبه(۳ دسمبر) از پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید قطر در کابل خبر دادند.
قطر در سالهای اخیر نقش مهمی در امور سیاسی افغانستان داشته و اخیراً قطر میزبان مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان بود و توافقنامه امریکا و طالبان نیز در سال ۲۰۲۰ در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد.
براساس این گزارشها، ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که با تعیین سفیر جدید قطر، فصل تازهای در روابط سیاسی میان افغانستان و قطر باز خواهد شد.
از کشته شدن پنج تن در نوار غزه خبر داده شده است
در پی حملات اخیر اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن پنج تن خبر داده شده است.
خبر گزاری دی پی ای جرمنی از قول ادارۀ دفاع ملکی تحت کنترول حماس گزارش داده که روز چهارشنبه(۳ دسمبر) پنج فلسطینی در نتیجۀ حملات هوایی اردوی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند و یک خیمه در شهرک خان یونس که گفته می شود، بیجاشدگان در آنجا پناه گرفته بودند، هدف قرار است.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اردوی اسرائیل گفته که در این حمله یک عضو حماس را هدف قرار داده و این گروه شبه نظامی فلسطینی را متهم کرده که پیش از این بر عساکر اسرائیلی حمله کرده و توافق آتش بس را نقض کرده است.
از آغاز آتش بس در غزه در 10 اکتوبر تا اکنون، رویداد های مکرر امنیتی رخ داده که منجر به مرگ در نوار غزه شده، از آن زمان عساکر اسرائیلی نیز کشته شده اند.
هیئت امریکایی با مذاکرهکنندۀ ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد
به گفته یک مقام امریکایی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، و جارد کوشنر، داماد او، امروز(پنجشنبه۴ دسامبر) با رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد اوکراینی، در فلوریدا دیدار خواهند کرد.
این مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با خبرگزاری فرانسپرس صحبت کرده است.
فرستادگان رئیس جمهور ترمپ به تازگی از مسکو بازگشتهاند، جایی که دیدار طولانی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد پایان دادن به جنگ با اوکراین، به نتیجهای نرسید.
پس از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که"صلح هنوز نزدیک نشده اما دور هم نیست."
روسیه دسترسی به"روبلوکس" پلتفرم بازی کودکان امریکایی را مسدود کرد
روسیه دسترسی به روبلوکس(Roblox) پلتفرم بازی کودکان امریکایی را مسدود کرد، آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده است.
براساس خبرگزاری رویترز، روس کومندزور (Roskomnadzor) سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانهها و پلتفرمهای تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) با اعلام این اقدام گفت که روبلوکس"پر از محتوای نامناسب است که میتواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر منفی بگذارد".
سخنگوی روبلوکس در ایمیلی به رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت میکند، احترام میگذارد و معتقد است که فضایی مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنی دار برای همه، فراهم میکند.
روبلوکس که به طور متوسط ۱۵۱.۵ میلیون کاربر فعال روزانه در سه ماهه سوم امسال داشته، توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوءاستفاده از کودکان، ممنوع شده است.
ایران قصد دارد از کشورهای همسایه آب بخرد
حکومت ایران میگوید که در پاسخ به خشکسالی سرتاسری در این کشور، قصد دارد از کشورهای همسایه آب خریداری کند.
عباس علیآبادی، وزیر انرژی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است "اگر کشوری مایل به فروش آب باشد، ما آن را خواهیم خرید."
اکثر کشورهای همسایهٔ ایران نیز با خشکسالی و کمبود آب مواجهاند، از جمله عراق، افغانستان و مناطق مرزی پاکستان.
از سوی دیگر، ارمنستان در شمال این کشور دارای منابع آب نسبتاً بیشتری است.
ایران یکی از خشکترین کشورهای جهان است.
در سالهای اخیر، کارشناسان کاهش قابل توجه بارندگی، افزایش خشکسالی و دیگر پدیدههای اقلیمی شدید را در ایران مشاهده کردهاند.
حکومت طالبان هرگونه ارتباط با تیراندازی بر عساکر گارد ملی امریکا را رد کرد.
در ویدیوی که حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجۀ طالبان امروز(۳ دسمبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان افغانستان، در یک نشست می گوید که
تیراندازی بر اعضای گارد ملی امریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی، که در آن یک مهاجر افغان متهم شده، هیچ ارتباطی با مردم و یا دولت افغانستان ندارد. تاریخ و محل برگزاری این نشست مشخص نشده است.
در حمله ۲۶ نوامبر که به رحمان الله لکنوال نسبت داده میشود، دو عسکر گارد ملی بهشدت زخمی شدند، یکی از آنها بعداً در شفاخانه وفات کرد و دیگر همچنان تحت تداوی قرار دارد.
لکنوال با چندین اتهام از جمله قتل عمد روبهرو است.
تاجیکستان گزارشها در مورد استقرار نیروهای روسی در سرحد با افغانستان را رد کرد
تاجیکستان گزارشها مبنی بر مذاکره با روسیه در مورد استقرار نیروها در سرحد با افغانستان را رد کرده است.
روز سهشنبه((۲ دسمبر)) گزارشهایی منتشر شد که دوشنبه و مسکو در مورد اعزام این نیروها گفتوگو کردهاند.
این گزارشها پس از آن منتشر شد که در هفته گذشته پنج شهروند چینی در داخل تاجیکستان در نزدیک شرحد با افغانستان کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
احتمال دارد که صدراعظم بریتانیا در ماه جنوری سال آینده به چین، سفر کند
به گفته دو منبع آگاه، حکومت بریتانیا پیشنهاد کرده که کییر استارمر صدراعظم این کشور ، از ۲۹ تا ۳۱ جنوری سال آینده، از پیکنگ و شانگهای بازدید کند.
یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته، ممکن است تا ختم این هفته در مورد ، توافق شود.
اما اگر پیکنگ در مورد عدم پیشرفت در تصویب طرح جنجالی چین برای اعمار بزرگترین سفارت اروپایی این کشور در لندن، تصمیمی اتخاذ کند، این سفر میتواند به تعویق بیفتد.
نگرانیها در مورد اینکه سفارت جدید چین در لندن میتواند به حیث پایگاهی جاسوسی استفاده شود، سیاستمداران بریتانیا و ایالات متحده را بر آن داشته که از حکومت بریتانیا بخواهند تا جلو برنامههای پیکنگ را بگیرد.
سفارت بریتانیا در پیکنگ و وزارت امور خارجه چین به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این مورد تا هنوز، پاسخ نداده اند.
اسرائیل نمایندهای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد
اسرائیل می گوید که نمایندهای را برای دیدار با مقامات لبنان اعزام خواهد کرد، تا زمینهای برای ایجاد روابط و همکاریهای اقتصادی فراهم شود.
دفتر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) اعلام کرد که مدیر موقت شورای امنیت ملی اسرائیل به نمایندگی از این کشور به لبنان اعزام خواهد شد.
اسرائیل و لبنان در سال گذشته با میانجیگری امریکا به توافق آتشبس دست یافتند، اما از آن زمان اسرائیل حملات خودرا علیه گروه شبهنظامی حزبالله لبنان متوقف نکرده است.
حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.