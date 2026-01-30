او افزوده که توقف تجارت با افغانستان، اقتصاد ضعیف پاکستان را بیش از پیش وخیمتر کرده است.
مشاور مالی والی خیبرپختونخوا در این نامه که روز جمعه، ۱۰ دلو در روزنامۀ پاکستانی "دان" و در صفحۀ ایکس خود او منتشر شده، گفته که درآمد خیبر پختونخوا از زمان بسته شدن مسیرهای ترانزیتی ۵۳ درصد کاهش یافته است.
آقای اسلم همچنین به کاهش ۸۰ درصدی اقتصاد در خیبرپختونخوا به دلیل عدم جمعآوری مالیات برای توسعۀ زیرساختها، عمدتاً به دلیل بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان، اشاره کرده است.
او همچنین نامهای از ادارۀ عواید خیبر پختونخوا را ضمیمه کرده که نشاندهندۀ کاهش ناگهانی در جمعآوری مالیات بوده و از حکومت فدرال خواسته تا جلسهای بزرگ با حضور ذینفعان تشکیل دهد تا تأثیر بسته شدن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان را ارزیابی کرده و راههایی برای کمک به صادرکنندگان و سایر بازرگانان پیدا کند.
شمس مومند، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی و مرزی از خیبر پختونخوا به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد گفت که بیتفاوتی مقامات پاکستانی نسبت به بسته شدن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان سوالات زیادی را به میان آورده است.
اساس تمام درآمد ایالت (خیبرپختونخوا) بر تجارت و حمل و نقل با افغانستان استوار است.
"اساس تمام درآمد ایالت بر تجارت و حمل و نقل با افغانستان استوار است. بنابراین، کاهش ۵۳ درصدی درآمد بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است که حکومت مرکزی چگونه برای ایالتهایی که با کشورهای دیگر هممرز نیستند، درآمد ایجاد میکند؟ مهم است که ایالت به منابع و قابلیتهای خود فکر کند. بنابراین، این انتخاب حکومت مرکزی است که با کدام کشور رابطه برقرار کند و با کدام کشور رابطه برقرار نکند."
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند در ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵، پس از جنگ میان مرزبانان پاکستانی و حکومت طالبان، توسط مقامات پاکستانی بسته شد.
با این حال، حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورتی باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانهای نخواهد بست.
محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفت که این تضمین برای اطمینان از این که تاجران هر دو کشور در آینده متضرر نخواهند شد، ضروری است.
بندر کراچی یکی از مهمترین بنادر است، اما آنقدر مهم نیست که هر چه (پاکستان) میگوید اتفاق بیافتد.
"همه راهها برای افغانستان مهم هستند. به ویژه پاکستان شریک استراتژیک ماست و بندر کراچی یکی از مهمترین بنادر است، اما آنقدر مهم نیست که هر چه (پاکستان) میگوید اتفاق بیافتد. من فکر میکنم اگر تضمینهایی را که امارت اسلامی افغانستان (حکومت طالبان) میخواهد، داده شود، تضمینی خواهد بود که در آینده تاجران افغان و پاکستانی آسیب نخواهند دید."
حکومت طالبان بارها استدلال کرده است که این مسیرها را بدون تضمین اسلامآباد باز نخواهد کرد و به تاجران افغان گفته است که به دنبال مسیرهای جایگزین باشند.
اگرچه حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از جنگ اکتوبر با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتشبس توافق کردند، اما هیچ پیشرفتی در باز کردن مسیرها حاصل نشده و هیچ مذاکرهای بین آنها در بارۀ پیشرفت گفتوگوها صورت نگرفته است.