محمد یونس مهمند، معاون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، می‌گوید:

"فکر میکنم میزان خسارت بیشتر از آن باشد که پاکستان می گوید، زیرا ترانزیت آنها از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه کاملاً متوقف شده، در اثر تصامیم عجولانۀ که بارها از سوی کشور همسایۀ ما گرفته شده، اگر تجارت ما کمتر شده، تجارت آنها نیز کمتر شده و به مردم هر دو طرق خسارات سنگین وارد شده، در حال حاضر تجارت افغانستان بیشتر روی سایر بنادر اتکا دارد و آن طریق صورت می گیرد. "

پس از درگیری۱۱ اکتوبر ۲۰۲۵ میلادی میان نیروهای پاکستانی و جنگجویان طالبان، حکومت پاکستان هشت گذرگاه سرحدی با افغانستان را مسدود کرد.

روزنامه «نیشن» چاپ پاکستان نیز از قول شماری از منابع رسمی این کشور گفته که به دلیل بسته‌ماندن طولانی‌مدت سرحدات تجارت میان پاکستان و افغانستان ۵۳ درصد کاهش یافته و صادرکنندگان پاکستانی به دلیل محدودیت در تجارت فراسرحدی با افغانستان، ماهانه حدود ۱۷۷ میلیون دالر زیان می‌بینند.

پاکستان و افغانستان چندین مسیر عمدۀ تجارتی مشترک دارند که برای انتقال مواد غذایی، مواد سوخت و کالاهای مصرفی، به‌ویژه برای افغانستانِ محاط به خشکه، مهم حیاتی محسوب می‌شوند.

آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت این گذرگاه های سرحدی می‌گوید:

"افغانستان یک کشور محاط به خشکه است، بنادری که ما را به آب های گرم می رساند و همچنین به کشورهای که بازار عنعنوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارد، مخصوصاً تورخم که کوتاه ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه، باز بودن این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است. وقتی که صادرات وجود داشته باشد، به نفع تولید داخلی افغانستان است مخصوصاً در بخش محصولات زراعتی".

در گذشته نیز بسته‌شدن این مسیر ها، بارها زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و باعث خسارات اقتصادی برای تاجران دو طرف و افزایش قیمت‌ها در بازارهای محلی شده است.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان تا زمانی بسته خواهند ماند که تضمین‌های کتبی و قابل اعتماد برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه‌نظامی از جانب حکومت طالبان ارائه نشود و اقدامات عملی علیه تحریک طالبان پاکستان (TTP) صورت نگیرد.

در واکنش، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، گفته که حتی اگر پاکستان گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان را باز هم کند، طالبان تا زمانی آن را باز نخواهند کرد که اسلام آباد قاطعانه تضمین ندهد که در آینده این مسیرهای تجارتی را با مسائل سیاسی و امنیتی گره نخواهد زد.

ادامۀ این وضعیت نگرانی‌های جدی را در بین جوامع تجارتی و تحلیل‌گران برانگیخته؛ آنها هشدار داده‌اند که ادامۀ مسدود ماندن گذرگاه های سرحدی میان افغانستان و پاکستان،‌ می‌تواند روابط اقتصادی این دو کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و بی‌ثباتی منطقه‌ای را عمیق‌تر سازد.