خبر تازه
دوشنبه ۱۳ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۱:۳۵

خبر ها

حملات روسیه در اوکراین جان دستکم ۱۷ تن را گرفت

این تصویر توسط ادارۀ خدمات اضطراری اوکراین منتشر شده ، حمله پهپاد روسی به یک بس در منطقه دنیپروپتروفسک را در اول ماه فبروری نشان می دهد.
این تصویر توسط ادارۀ خدمات اضطراری اوکراین منتشر شده ، حمله پهپاد روسی به یک بس در منطقه دنیپروپتروفسک را در اول ماه فبروری نشان می دهد.

مقام های اوکراینی می گویند که دستکم ۱۷ نفر در دو حملۀ جداگانه روسیه در منطقۀ دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه (۱۲ دلو ) کشته شده اند.

به گفتۀ مقام ها ، ۱۵ نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحۀ پاولوهراد اصابت کرد.

دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانۀ شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند.

در همین حال ، مقام ها گفتند که در حملۀ روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپوروژیا حداقل شش نفر زخمی شدند.

این حملات در حالی است که انتظار می رود دور جدید گفتگو ها بین کییف و مسکو در هفتۀ جاری آغاز شود.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگو ها از ۱۵ تا ۱۶ دلو در شهر دبی امارات متحدۀ عربی برگزار خواهد شد.

جام ملت های فوتسال آسیا ؛ کویت با لبنان رو به رو می شود و قرغیزستان به مصاف کوریای جنوبی می رود

آرشیف
آرشیف

در ادامۀ رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز دوشنبه (۱۳ دلو) نیز دو بازی برگزار می شود.

نخست تیم های کویت و لبنان به مصاف هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرغیزستان در برابر تیم فوتسال کوریای جنوبی وارد میدان می شود.

تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران ۵-۲ شکست خورد.

پیش از این ، افغانستان در مقابل تیم های مالیزیا و عربستان سعودی برنده شده بود.

جام فوتسال آسیا با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو به میزبانی اندونیزیا آغاز شد.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دور نیمه نهایی جام جهانی روز چهارشنبه با تیم هند رو به رو می شود

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان ( آرشیف)
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان ( آرشیف)

قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت های جام جهانی با تیم هند رو به رو شود.

این بازی ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه (۱۵دلو) در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال هند پس از آن به مرحلۀ نیمه نهایی این جام راه یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت ۵۸ دوش شکست داد.

در کنار افغانستان و هند تیم های استرالیا و انگلستان نیز به دَور نیمه نهایی راه یافته اند.

نخستین بازی نیمه نهایی روز سه شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می شود.

احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان

آرشیف
آرشیف

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان خبر داده است.

در خبرنامه ای این ریاست آمده است که ولایت‌های بلخ، جوزجان و هرات روز دوشنبه (۱۳ دلو) شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

میزان بارش باران بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر و مقدار برف از ۱۰ تا ۲۵ سانتی ‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت های مختلف افغانستان اخیراً بیش از ۶۰ تن جان باختند.

کارزار تطبیق واکسین پولیو در ۱۶ ولایت افغانستان روز دوشنبه آغاز می شود

AFGHANISTAN-HEALTH-POLIO
AFGHANISTAN-HEALTH-POLIO

انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه (۱۳ دلو) در ۱۶ ولایت افغانستان آغاز شود.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز ، نورستان ، کنر، لغمان ، ننگرهار، خوست ، پکتیا، پکتیکا ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل ، بلخ و هرات راه اندازی می شود.

این نهاد نگفته است که در مجموع چه تعداد از کودکان زیرپنجسال واکسین خواهند شد.

این اولین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی است.

در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود.

بازی‌های مرحلۀ گروهی جام آسیایی فوتسال؛ افغانستان در برابر ایران باخت

اعضای تیم فوتسال افغانستان (تصویر آرشیف)
اعضای تیم فوتسال افغانستان (تصویر آرشیف)

در این دیدار که پس از ظهر امروز به میزبان اندنیزیا برگزار شد، افغانستان ۲-۵ در برابر ایران باخت و با این وجود به مرحلۀ ۸ تیم برتر راه یافت.

تیم ملی فوتسال افغانستان دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.

افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را سه بر صفر شکست داد و در بازی دوم مالیزیا را هفت بر صفر مغلوب کرد.

ایران با این برد صدرنشین گروه "D" شد. جایگاهی که تیم افغانستان برای رسیدن به آن به مصاف ایران رفت.

ادعای وزیر اعلی بلوچستان: اخیراً ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حملۀ جدایی‌طلبان بلوچ، جاده‌ای منتهی به محل انفجار در کویته را مسدود کرده‌اند.
نیروهای امنیتی در تاریخ ۱ فبروری ۲۰۲۶، یک روز پس از حملۀ جدایی‌طلبان بلوچ، جاده‌ای منتهی به محل انفجار در کویته را مسدود کرده‌اند.

میر سرفراز بوگتی، وزیر اعلی بلوچستان مدعی است که نیروهای امنیتی در دو روز گذشته ۱۴۵ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را در عملیات‌ها و درگیری‌ها در نقاط مختلف این ایالت کشته‌اند.

بوگتی امروز در کویته به خبرنگاران گفت که ۱۷ نیروی امنیتی نیز در ۴۰ ساعت گذشته در درگیری با شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.

به گفتۀ وی، تعداد غیرنظامیانی که در حملات روز شنبه شبه‌نظامیان کشته شده‌اند به ۳۱ نفر رسیده است. بوگتی افزود که پنج زن و سه کوک از یک خانوادۀ بلوچ که ساکن منطقۀ خضدار گوادر هستند، کشته شده‌اند.

این اظهارات پس از آن منتشر می‌شود که ارتش پاکستان دیروز اعلام کرد که در عملیات تلافی‌جویانه پس از حملات شبه‌نظامیان در مناطق مختلف کویته، مرکز بلوچستان، ۹۲ مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی را کشته است.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد که ۱۸ غیرنظامی و ۱۵ سرباز در حملات شبه‌نظامیان کشته شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ارتش‌های کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" اعلام کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

در واکنش به اقدام تازۀ اتحادیۀ اروپا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یک‌شنبه لباس یونیفورم سپاه پاسداران را به تن کردند و در صحن مجلس شعار دادند.

وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک، به تاریخ ۹ دلو با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز یک‌شنبه در واکنش به همین اقدام اعلام کرد که تهران هم ارتش کشورهای اروپایی را "گروه تروریستی" می‌داند.

او گفت که عواقب این اقدام به‌ عهدۀ‌ اتحادیهۀ اروپا خواهد بود.

اما مشخص نیست این عواقب چه خواهند بود.

مجاهد: طالبان با تاجیکستان برای امنیت مرز همکاری می‌کند

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان

پس از تصمیم شورای امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان، حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از ناآرامی‌ها در امتداد مرز همکاری می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت‌شان گفت که قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات سعی می‌کنند از این مسیر به نفع خود استفاده کنند، اما آنان در تلاش هستند که با نیروهای تاجیکستان جلو این قاچاقچیان را را بگیرند.

این درحالیست که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به‌دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد.

رسانه‌های روسی به نقل از تالات‌بیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش دادند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده‌سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد.

پنجشنبه گذشته، نیروهای امنیتی تاجیکستان از درگیری با مظنونان قاچاق مواد مخدر در ولایت ختلان خبر دادند. به گفتۀ مقام‌های تاجیکستان، سه شبه‌نظامی در این درگیری کشته شدند و دو نفر دیگر به افغانستان گریختند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی از ناامنی‌های دیگر در امتداد مرز مشترک منتشر شده است

تیم فوتسال افغانستان یکشنبه برابر ایران بازی می‌کند

تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)

این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونیزیا برگزار می‌شود.

افغانستان در حال حاضر در صدر گروه D قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را ۳ بر صفر شکست داد و در بازی دوم مالیزیا را ۷ بر صفر مغلوب کرد.

ایران نیز در بازی اول خود مالیزیا را ۴ بر ۱ و در بازی دوم عربستان سعودی را ۲ بر صفر شکست داده است.

مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، که خود اهل ایران است، گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود.

افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جمع هشت تیم برتر راه یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سر تیم این گروه را مشخص خواهد کرد.

