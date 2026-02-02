افغانستان
در شماری از ولایتهای افغانستان، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان آغاز شده است
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از هفت میلیون و سهصد هزار کودک زیر پنج سال در این کمپاین واکسین پولیو دریافت خواهند کرد.
این نخستین کمپاین واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ میلادی است.
در ولایتهای شرقی افغانستان که در آنها کمپاین فرعی تطبیق میشود، حدود یکونیم میلیون کودک واکسین خواهند شد.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می شود.
در سال جاری ۲۰۲۶ میلادی تاکنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو گزارش شده بود.
افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها بهطور کامل ریشهکن نشده است.
پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسین میتوان از آن جلوگیری کرد.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در دور نیمه نهایی جام جهانی روز چهارشنبه با تیم هند رو به رو می شود
قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت های جام جهانی با تیم هند رو به رو شود.
این بازی ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه (۱۵دلو) در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد.
تیم کریکت زیر ۱۹ سال هند پس از آن به مرحلۀ نیمه نهایی این جام راه یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت ۵۸ دوش شکست داد.
در کنار افغانستان و هند تیم های استرالیا و انگلستان نیز به دَور نیمه نهایی راه یافته اند.
نخستین بازی نیمه نهایی روز سه شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می شود.
احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در سه ولایت افغانستان خبر داده است.
در خبرنامه ای این ریاست آمده است که ولایتهای بلخ، جوزجان و هرات روز دوشنبه (۱۳ دلو) شاهد بارش برف و باران خواهند بود.
میزان بارش باران بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر و مقدار برف از ۱۰ تا ۲۵ سانتی متر پیشبینی شده است.
این در حالی است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت های مختلف افغانستان اخیراً بیش از ۶۰ تن جان باختند.
بازیهای مرحلۀ گروهی جام آسیایی فوتسال؛ افغانستان در برابر ایران باخت
در این دیدار که پس از ظهر امروز به میزبان اندنیزیا برگزار شد، افغانستان ۲-۵ در برابر ایران باخت و با این وجود به مرحلۀ ۸ تیم برتر راه یافت.
تیم ملی فوتسال افغانستان دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود.
افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را سه بر صفر شکست داد و در بازی دوم مالیزیا را هفت بر صفر مغلوب کرد.
ایران با این برد صدرنشین گروه "D" شد. جایگاهی که تیم افغانستان برای رسیدن به آن به مصاف ایران رفت.
مجاهد: طالبان با تاجیکستان برای امنیت مرز همکاری میکند
پس از تصمیم شورای امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان، حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهایش با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از ناآرامیها در امتداد مرز همکاری میکنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومتشان گفت که قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات سعی میکنند از این مسیر به نفع خود استفاده کنند، اما آنان در تلاش هستند که با نیروهای تاجیکستان جلو این قاچاقچیان را را بگیرند.
این درحالیست که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که بهدلیل افزایش درگیریهای مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاحهای پیشرفته مجهز خواهند شد.
رسانههای روسی به نقل از تالاتبیک مسادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش دادند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آمادهسازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد.
پنجشنبه گذشته، نیروهای امنیتی تاجیکستان از درگیری با مظنونان قاچاق مواد مخدر در ولایت ختلان خبر دادند. به گفتۀ مقامهای تاجیکستان، سه شبهنظامی در این درگیری کشته شدند و دو نفر دیگر به افغانستان گریختند.
پیش از این نیز گزارشهایی از ناامنیهای دیگر در امتداد مرز مشترک منتشر شده است
تیم فوتسال افغانستان یکشنبه برابر ایران بازی میکند
این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونیزیا برگزار میشود.
افغانستان در حال حاضر در صدر گروه D قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.
افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را ۳ بر صفر شکست داد و در بازی دوم مالیزیا را ۷ بر صفر مغلوب کرد.
ایران نیز در بازی اول خود مالیزیا را ۴ بر ۱ و در بازی دوم عربستان سعودی را ۲ بر صفر شکست داده است.
مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان، که خود اهل ایران است، گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود.
افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جمع هشت تیم برتر راه یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سر تیم این گروه را مشخص خواهد کرد.
دو انفجار در بندرعباس و اهواز چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت
رسانههای ایران روز شنبه ۱۱ دلو گزارش دادند که انفجاری شدیدی در یک ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است.
ساعتی پیش از آن نیز گزارشهایی درباره وقوع یک انفجار در اهواز، مرکز ولایت خوزستان، منتشر شده بود.
به گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپایآزاد-رادیوآزادی، مدیرکل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است.
در پی انتشار برخی گزارشها در مورد ترور علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاهنیوز رسانه خبری سپاه پاسداران خبر «ترور» فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است.
ساعت بعد، دو مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقشی نداشته است.
در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانههای داخلی و بینالمللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانههای مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی های جنگی، تعداد قابل توجهی طیاره های جنگی را در منطقه مستقر کرده است.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترمپ در حال بررسی گزینههایی علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی میشود.
افغانستان سال آینده ۳۰ هزار سهمیه حج دریافت می کند
این موضوع را نورمحمد ثاقب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان، روز شنبه یازدهم دلو در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
به گفته آقای ثاقب، امسال هر زائر افغان مبلغ ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ افغانی کاهش یافته است.
این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی، با شرکتهای هوایی آریانا و کامایر قراردادهایی به امضا رسیده است.
انتظار میرود مراسم حج در کمتر از چهار ماه آینده برگزار شود.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از باز شدن راه ها در چندین ولایت خبرداده است
این راهها در ولایتهای غور، دایکندی و میدان وردک به روی ترافیک باز شده اند.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز شنبه ۱۱ دلو در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راهها در این ولایتها به دلیل بارش برف و توفان بهگونه موقت مسدود شده بودند.
در بسیاری از ولایتهای افغانستان تا چهارم فبروری بارش برف و بارانهای سنگین پیشبینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راهها بسته میباشند.
یکی از این مسیرها شاهراه سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل میکند.
این شاهراه بهگونه وقفهای باز میشود، اما هر لحظه امکان بستهشدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگها بارش برف پیشبینی شده و هوا تا منفی ۱۵ درجه سرد است.
سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیر های برفی و صعبالعبور، لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چِین برای وسایط نقلیه همراه داشته باشند.
این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.