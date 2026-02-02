وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از هفت میلیون و سه‌صد هزار کودک زیر پنج سال در این کمپاین واکسین پولیو دریافت خواهند کرد.

این نخستین کمپاین واکسین پولیو در سال ۲۰۲۶ میلادی است.

در ولایت‌های شرقی افغانستان که در آن‌ها کمپاین فرعی تطبیق می‌شود، حدود یک‌ونیم میلیون کودک واکسین خواهند شد.

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می شود.

در سال جاری ۲۰۲۶ میلادی تاکنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم نُه مورد مثبت پولیو گزارش شده بود.

افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن‌ها به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.

پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسین می‌توان از آن جلوگیری کرد.