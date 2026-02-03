امسو: پولیس پاکستان در دو هفته، پنج خبرنگارافغان را بازداشت کرده است

او که می گوید از یکسال به این طرف همراه با همسر و فرزندش در پاکستان بسر می برد. وی روز سه شنبه ۱۴دلو به رادیو آزادی گفت که پولیس پاکستان پس از چند ساعت توقیف و گرفتن مقداری پول او را رها کرده است.
از ساعت یک بجه الی ده ونیم شب در بازداشت پولیس پاکستان بودم مرا در یک اتاق که زندانی ها را بازداشت می کنند انتقال داده بود
سر انجام با همکاری دوستان و پرداخت یک مقدار پول هنگفت رها شدم و برایم هشدار دادند که دیگر غیرقانونی نمیتوانی اینجا زندگی کنی."
صمیم یک خبرنگار دیگر افغان که می گوید چندی قبل ازسوی پولیس پاکستان دراسلام آباد بازداشت شده بود به رادیو آزادی گفت که وضعیت خبرنگاران و مهاجران افغان در پاکستان نگران کننده است.
"وضعیت متاسفانه هرروز بدترشده میرود امیدواریم که نهادهای حقوق بشری، یو ان ایچ سی آر و سازمان ملل درمورد خبرنگاران یک توجه جدی بکنند، هیچ گوش شنوای درپاکستان نیست."
ازسوی دیگر شماری از خبرنگاران وکارمندان رسانهای که به افغانستان اخراج شده اند نیز می گویند شب و روز شان را در ترس از بازداشت توسط طالبان سپری می کنند.
حسینه رفیع یکی از خبرنگاران که چند ماه قبل از پاکستان به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
ما پنهان هستیم گاهی دریک ولایت وگاهی درولایت دیگر میروم
از لحاظ روحی روانی، اقتصادی اجتماعی و امنیتی بسیار خسته شدیم و دچار مشکلات هستیم، هرروز کسانی که دیپورت میشوند و اینجا گرفتار و زندانی میشوند، ما را به شدت نگران کرده است."
این درحالیست که سازمان حمایت از رسانه های افغانستان (AMSO) می گوید پولیس پاکستان در دو هفتهٔ گذشته پنج خبرنگارو کارمند رسانه ای افغان را در اسلامآباد بازداشت کرده است.
این سازمان روز دوشنبه ۱۳دلو با نشر اعلامیه ای درصفحه ایکس گفته که صمیم فروغ فیضی خبرنگار و عطاالرحمان شیرزاد تصویربردار از جمله بازداشت شدگان اند و همچنان سه کارمند رسانهای دیگر همراه با خانواده های شان بازداشت شده بودند.
این سازمان در ادامه نوشته که هرچند این افراد پس از تلاش های فراوان آزاد شدهاند،اما این رویدادها نشان میدهد که خبرنگاران و کارمندان رسانهای افغان در پاکستان با تهدید های جدی امنیتی، بازداشت های خودسرانه و اخراج اجباری روبهرو هستند.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان میگوید پولیس پاکستان همزمان با توقف روند تمدید ویزهها، پناهجویان افغان از جمله خبرنگاران را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت میکند؛ وضعیتی که به گفته این سازمان خبرنگاران افغان را با شرایطی نامعلوم و خطرناک روبهرو ساخته است.
امسو از جامعهٔ جهانی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای بینالمللی خواسته برای تأمین فوری امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان، اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند.
در اعلامیه این سازمان آمده که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، دهها خبرنگار افغان به دلیل فعالیت های حرفهای، سانسور، تهدید های امنیتی و فشار های سیاسی ناچار شدند به پاکستان پناه ببرند؛ اما آنان طی چند سال گذشته در این کشور با زندگی ناامن، بیثبات و آگنده از ترس مواجه بودهاند.
پاکستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت که در چند مرحله، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند که تنها در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیون افغان را از آن کشور اخراج کرده است.
حکومت طالبان پیش از این گزارش های سازمان های بین المللی در بارهٔ آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده گفته که در آن واقعیتها و اصل بازگشت مصون و با عزت میلیونها افغان نادیده گرفته شده است.
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج افغانها از ایران و پاکستان، آن را نقض تعهدات بینالمللی این کشورها در قبال پناهندهگان دانسته هشدار دادهاند که این روند جان افراد آسیبپذیر را به خطر میاندازد و حمایتهای انسانی را تضعیف میکند.