در افغانستان، شاخهٔ ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به‌شمار می‌رود

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود به شورای امنیت این سازمان در مورد تهدیدهای گروه دولت اسلامی موسوم به (داعش) اعلام کرد که تهدیدهای این گروه در مناطق مختلف جهان افزایش یافته و پیچیده‌تر شده است.

در این نشست الکساندر زویف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریزم، در مورد افغانستان گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی(داعش) در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه، محسوب می‌شود:

"در افغانستان، شاخهٔ ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به‌شمار می‌رود. با آن‌که حملات شاخهٔ ولایت خراسان داعش کاهش یافته است، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین، به‌سرعت دوباره خود را تقویت کند."

داعش از طریق کمک‌های مالی، مالیات‌ غیرقانونی و آدم‌ربایی، منابع مالی خود را تأمین می‌کند

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین به حمله تروریستی ۱۹ جنوری در کابل اشاره کرد که در اثر آن هفت تن کشته و تعدادی زیادی دیگر، به‌شمول یک کودک، زخمی شدند؛ حمله‌ای که مسئولیت آن را گروه شاخهٔ ولایت خراسان داعش بر عهده گرفت.

طالبان ادعا می‌کنند که شاخهٔ ولایت خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده‌ای نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند.

اما الکساندر زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریزم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنالوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

زویف افزود که داعش از طریق کمک‌های مالی، مالیات‌ غیرقانونی و آدم‌ربایی، منابع مالی خود را تأمین می‌کند.

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت گفت که داعش و گروه‌های وابسته به آن تلاش می کنند حضور خود را در بخش‌هایی از افریقا، به‌ویژه در غرب افریقا و منطقه ساحل، گسترش دهند و با استفاده از منابع و کنترل قلمرو، بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کنند. به گفتۀ او این وضعیت، توانایی حکومت‌ها را برای رسیدگی به آزمون‌های امنیتی، حقوق بشری و موانع در برابر توسعه تضعیف می‌کند.

الکساندر زویف همچنین گفت که داعش در عراق و سوریه فعال است و با اجرای حملات و تلاش‌های تازه، ثبات حاکمیت محلی را در آن کشورها برهم می‌زند. زویف تأکید کرد که وضعیت امنیتی در سوریه شکننده است و داعش با سوءاستفاده از خلأهای حکومتی، به تنش‌های قومی دامن می‌زند.