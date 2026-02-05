شهباز شریف و قاسم جومارت توقایف در بیانیۀ مشترک بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند.

در بخشی از این بیانیه که روز چهارشنبه (۱۵ دلو) در پایان سفر دو روزۀ توقایف به اسلام آباد از سوی وزارت خارجۀ پاکستان منتشر شد همچنان گفته شده که دو کشور تعهد قوی خود را برای توسعۀ بیشتر دهلیزهای بین‌المللی حمل‌ونقل چندجانبه میان قزاقستان و پاکستان از طریق مسیرهای «قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان»، «قزاقستان - ازبکستان، افغانستان و پاکستان» و همچنین «قزاقستان، قرغیزستان، چین و پاکستان» ابراز کردند.

این در حالی است که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه ها و راه های تجاری و ترانزینی بین افغانستان و پاکستان به دنبال افزایش تنش و درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی حدود چهارماه پیش بسته شدند.

طالبان در ماه عقرب از تاجران در افغانستان خواستند که تجارت با پاکستان را ظرف سه ماه توقف دهند.

اسلام آباد ادعا می کند که جنگجویان طالبان پاکستانی ، تی تی پی ، در خاک افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان طرحریزی و اجرا می کنند.

اما طالبان در افغانستان با رد این ادعا می گویند که تی،تی،پی مسئلۀ داخلی پاکستان است و به این گروه ربطی ندارد.

رئيس جمهور قزاقستان روز سه شنبه به اسلام آباد رسید.

قاسم جومارت توقایف و شهباز شریف در بیانیۀ مشترک بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان نیز تأکید کرده و آن را ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند.

آنها گفته اند که قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت‌هایی که امنیت سایر کشورها را تهدید می‌کند، استفاده شود.

الکساندر زویف، یک مقام سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریزم در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه گفت که شاخأ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه دانسته می شود.

او به حملۀ ۱۹ جنوری به یک رستورانت چینی در کابل اشاره کرد که در اثر آن هفت تن از جمله یک شهروند چین کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله را شاخهٔ ولایت خراسان داعش پذیرفت.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی شورای امنیت ملل متحد در بارۀ حضور داعش در افغانستان می گوید که این کشور امن است و هیچ گروه «خارجی و خودسر» در افغانستان وجود ندارد.

آقای مجاهد در پستی در شبکۀ ایکس روز چهارشنبه (۱۵ دلو) ادعا کرد که داعش در افغانستان شکست خورده و در همسایگی این کشور لانه ساخته است.

نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین در نشست شورای امنیت ملل متحد در بارۀ آنچه «حضور گروه‌های هراس‌افگن به ‌شمول داعش» در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند.