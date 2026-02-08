این گزارش در کنار دیگر موردها، تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است.

یوناما می‌گوید که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش این ادارۀ ملل متحد، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۳ اکتوبر ۲۰۲۵ زنان را از ورود به جمعه‌بازار زنانه در جادۀ ۶۴ هرات منع کردند و حتا برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند.

در ۶ اکتوبر مسئولان ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند، متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید.

در هشت دسمبر هم در شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی پولیس طالبان همراهی می‌شدند، به رانندگان تکسی‌ها و بس‌های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند، سوار نکنند.

در ۲۷ دسمبر هم محتسبان امر به معروف وارد یک مارکیت در شهر کندهار شدند و دوکانداران را ترغیب کردند که به زنان جنس نفروشند.

گزارش تصویری: محدودیت بر آزادی رفت‌وآمد زنان در افغانستان بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، در برخی ولایات افغانستان مفتشان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان را از دسترسی به مکان‌های عمومی منع کرده‌اند











برخی فعالان حقوق زنان هم می‌گویند که محتسبان امر به معروف و نهی منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار می‌دهند و از چگونگی اجرای محدودیت‌هایی که وضع کردند، نظارت می‌کنند.

نه تنها یک روز و دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه‌های پنج نفره و شش نفره در بازار به دختران مزاحمت می‌کنند.

یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم‌دیدهایش به رادیو آزادی گفت:

"ما هر روز که از خانه بیرون می‌شدیم فقط با افراد امر به معروف برخورد می‌کردیم. با وجود اینکه حجاب کامل می‌داشتیم، حتا وقت‌هایی که چادر و چادرنماز داشتیم، باز هم به ما محدودیت وضع می‌شد و از ما می‌پرسیدن که کجا می‌روی؟ محرمت کجاست و یا اگر محرم می‌داشتی، می‌پرسند که چرا چادر نپوشیدی؟ یعنی نه تنها یک روز و دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه‌های پنج نفره و شش نفره در بازار به دختران مزاحمت می‌کنند."

ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۵ پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند.

برخی زنان در هرات در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره‌های دولتی را ندارند.

موضوعی که یوناما هم در گزارش تازه‌اش به آن اشاره کرده است.

به گزارش یوناما، مسئولان ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندهار و ارزگان به بازدیدهای از قبل اعلام‌نشده از مرکزهای صحی ادامه می‌دهند و هدف‌شان ابلاغ و رسانیدن رهنمودهایی است که کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای صحی و شفاخانه‌ها منع می‌کند.

این ادارۀ ملل متحد در گزارش‌اش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است.

حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یوناما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کرده اند.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که با واکنش‌های گستردۀ جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.