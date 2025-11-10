محدودیت تازه طالبان در هرات، زنان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند

این سازمان به نقل از سارا شاتو، یکی از مدیرانش، نوشته است:

"این محدودیت‌ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است."

سازمان داکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجۀ این محدودیت‌ های تازه، در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانۀ ولایتی هرات ۲۸ درصد کاهش یافته است.

برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفته‌اند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کرده‌اند.

زنی ۵۳ ساله از باشندگان هرات نیز ادعا می کند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری‌شدن پوشیدن برقع، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی، به زنانی که برقع ندارند اجازه ورود داده نمی‌شود.

او می‌گوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری (برقع) هدف رفتارهای خشونت‌آمیز لفظی و فزیکی مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفته‌اند:

حدود شش روز می شود که به خاطر پوشیدن برقع فشار زیادی بر مردم آورده‌اند.

طالبان در برابر دروازه‌های شفاخانه ها ایستاده‌اند؛ نه اجازه می‌دهند کسی بدون برقع بیرون شود و نه داخل برود. حتی به کارمندان زن گفته‌اند به خانواده‌های تان زنگ بزنید تا برقع بیاورند، بعد می‌توانید بیرون شوید."

زنی ۴۵ ساله از باشندگان ولایت هرات می‌گوید از حدود یک هفته، به‌ویژه دو روز اخیر، زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن برقع (چادری) شده‌اند.

این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

"من امروز صبح رفتم، یک برقع را به ۱۲۰۰ افغانی خریدم، چون عازم ایران هستم و در مرز مأموران امر به معروف ایستاده‌اند؛ اگر برقع نداشته باشی، پیاده‌ات می‌کنند و حتی به هدف مجازات موهای راننده را می تراشند، به شفاخانه، ریاست ‌ها و هیچ اداره ‌ای بدون برقع اجازه ورود نمی‌دهند."

دختری دیگر از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است:

"در چند روز گذشته طالبان فشار زیادی بر زنان وارد کرده‌اند تا برقع بپوشند، حتی در بازار هرات که زنان برای خرید می‌روند، آنان (طالبان) ایستاده‌اند و می‌گویند فوراً حتما چادری بخری و بپوشی."

مقام‌های طالبان در هرات و سیف‌الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این شکایات و ادعاها پاسخ ندادند.

سیف الاسلام خیبر روز یک‌شنبه ۹ نوامبر در پیامی صوتی به رسانه‌ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد اما تاکید کرده که نه تنها در هرات، بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت «حجاب اسلامی» هستند.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، به تاریخ ۱۷ ثور ۱۴۰۱ در فرمانی از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به ‌صورت اجباری بر زنان عملی کند و تأکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند.

در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره ‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی، سرپرست خانواده مجازات خواهد شد.

از آن زمان تاکنون، این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.