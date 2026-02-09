روایت صلیب سرخ از وضعیت بشری افغانستان در سال ۲۰۲۵

این کمیته گفته که وضعیت بشری در افغانستان در سال گذشتۀ میلادی از جملۀ وخیم ترین اوضاع بشری در جهان بود.

در گزارش آمده که مشکلات اقتصادی، فقر و دهه ها درگیری توانمندی خانواده ها را تضعیف کرده است.

بر اساس گزارش ، افزایش آسیب پذیری مردم بر اثر حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی ، سیلاب و زلزله منجر به ناامنی دوامدار غذایی، دسترسی محدود به مراقبت های صحی وعدم دسترسی به آب پاک در بسیاری از نقاط افغانستان شده است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که در این شرایط، بخش اعظم مردم افغانستان برای زنده‌ ماندن به کمک‌های بشردوستانه وابسته اند و به اقدامات بشردوستانه نیاز است.

این کمیته گفته است که در سال گذشتۀ میلادی به کمک های خود به افراد دارای معلولیت و خانواده های فقیر و آسیب پذیر ادامه داده است.

بر بنیاد گزارش ، بیش از یک میلیون و دوصد هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان در ۴۷ مرکز صحی اداره سره میاشت افغانستان، مراقبت‌های بهداشتی اولیه دریافت کردند.

در گزارش همچنان گفته شده است که بیش از نه هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه از برنامه‌های تغذیه بهره‌مند شدند.

پیش از این سازمان جهانی صحت در گزارشی در ماه اکتوبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵، در سراسر افغانستان ۲۹۸ مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل کمبود کمک های مالی ۵۴ درصد کاهش یافته اند.

جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا ،دبلیو ایف پی، در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در ۱۲ ماه آینده، حدود پنج میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوءتغذیهٔ شدید روبه‌رو خواهند شد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانۀ خود همچنان گفته که اضافه از دوصد و هجده هزار نفر که ۳۵ درصد آنان زنان و کودکان بودند در ۷ مرکز توانبخشی جسمی تحت درمان شدند.

داکتر فرید بزگر که تجربه کار با نهادهای صحی بین‌المللی را دارد، می‌گوید که این کمک‌ها در شرایط کنونی مهم است.

«در شرایط فعلی افغانستان که بنابر مشکلات اقتصادی تمویل کنندگان کم شده ، کارکنان صحی زیادتر شان بدبختانه افغانستان را ترک کرده اند و قیودات تعلیمی که بالای دختران وضع شده همه باعث شده است که مشکلات را در بخش عرضۀ خدمات صحی به بار آورد.

بازگشت مهاجرین از ایران و پاکستان معضله دیگر است که ممکن حاکمان فعلی و وزارت صحت به آن آمادگی نداشته باشند. در این گونه شرایط خدماتی که توسط هر ادارۀ خیریه در بخش صحت عرضه می شود حیاتی است.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانۀ خود در مورد وضعیت بشری در سال ۲۰۲۵ در افغانستان بیشتر از فعالیت این کمیته یاد آوری کرده است.

سازمان مللل متحد گفته است که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در اداره های ملل متحد و سایر نهاد ها درافغانستان روند کمک رسانی را در این کشور مختل کرده است.

ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) نشان می دهد که حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.