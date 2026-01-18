وزارت صحت عامهٔ طالبان: در حال حاضر حدود سه میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت ادارهٔ طالبان، به نقل از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، در گزارشی به تاریخ ۲۷ جدی گفته است که از این میان، ۱.۳ میلیون تن به سوءتغذیهٔ متوسط و نزدیک به هفتصد هزار تن به سوءتغذیهٔ شدید مبتلا اند.
به گفتهٔ او، در مجموع حدود ۹۰۰ هزار زن به سوءتغذیهٔ متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل میدهند.
در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال ۲۰۲۵ از ۳۲۰۰ مرکز ارائهٔ خدمات تغذیهای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدهاند
این نخستین بار است که وزارت صحت عامهٔ طالبان، شمار مبتلایان به سوءتغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تأیید میکند.
شماری از خانوادههایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند، میگویند به دلیل فقر، توانایی تهیهٔ مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند.
یکی از باشندگان ولسوالی هسکهمینهٔ ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریهٔ آنان کودکان زیادی به سوءتغذیهٔ مبتلا اند.
"در اینجا کودکان زیادی دچار سوءتغذیه هستند، من دو کودک سوءتغذیه دارم؛ یکی دو ساله است و دیگری سه ساله. فقر بسیار زیاد است، هیچ توانایی نداریم، کار نیست، خودم مریض هستم، اما توان تداوی ندارم."
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید خودش و کودکانش به سوءتغذیه مبتلا اند:
در نخستین بارداریام، زمانی که به کلینیک مراجعه میکردم، داکتران به من میگفتند که باید تغذیهٔ مناسب داشته باشم، اما به دلیل اینکه وضعیت اقتصادیام خوب نبود، نتوانستم بهگونهٔ درست از خود مراقبت کنم
نخستین فرزندم نیز به همین دلیل دچار سوءتغذیه شد و بهسبب همین مشکل، فرزند دومم نیز به سوءتغذیه مبتلا شد."
صفتالله، باشندهٔ ولسوالی الینگار ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقهٔ آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوءتغذیه وجود داشت، اما اکنون بسته شده است:
"در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوءتغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده میشد، اما اکنون آن کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند."
جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا(دبلیو اف پی)، به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در ۱۲ ماه آینده، حدود پنج میلیون کودک افغان با خطر جدی سوءتغذیهٔ شدید روبهرو خواهند شد.
سازمان جهانی صحت در گزارشی به تاریخ ششم اکتوبر سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرده بود که در نیمهٔ نخست این سال، در سراسر افغانستان ۲۹۸ مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیمهای سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۵۴ درصد کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمکهای مالی عنوان شده بود.
پیش از این، صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیف د چلدرن در گزارشی در ماه دسمبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال با سوءتغذیهٔ شدید روبهرو هستند؛ اما سخنگوی وزارت صحت عامهٔ طالبان در تازهترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت آنان، این آمار را رد کرده است.
کارشناسان صحی، ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بیتوجهی به نظافت و همچنان تطبیقنشدن واکسینهای مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوءتغذیه میدانند.
اسدالله حسینزی، استاد پوهنحی طب ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
عامل اصلی آن، دریافتنکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات(چربی های مفید) و منرال داده شود
همچنان، تطبیقنشدن منظم واکسینها از دیگر عوامل است که میتواند باعث بروز این بیماری شود. پاک نگهنداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه به شمار میرود."
او تأکید میکند که برای جلوگیری از سوءتغذیه، شیر دادن مادر تا ششماهگی کودک، مهمترین اقدام است.
همچنان، پس از ششماهگی، دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر، میتواند کودکان را از سوءتغذیه حفاظت کند.
اما بسیاری از خانوادهها میگویند که در شرایط کنونی افغانستان، که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیهٔ سالم کودکان خود را ندارند.
با این حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بینالمللی گزارش می دهند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) اما اخیراً اعلام کرده که در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.