نهاد « افغانستان عاری از پولیو»:کودکان زیر پنجسال در معرض خطر بلند ابتلا ؛ محرومیت کودکان برخی مناطق دور دست از واکسین

این نهاد روز سهشنبه (۲۱ دلو) در شبکۀ اکس نوشت که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاینها و همچنان هنگام تغییر مکان، واکسین دریافت کنند.
کمپاین چهار روزهٔ واکسین پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان روز جمعه ۱۶ دلو پایان یافت.
هرچند وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از هفت میلیون کودک زیر پنج سال واکسین خواهند شد ؛ اما شماری از باشندگان برخی ولایتها میگویند که کودکان شان از واکسین باز ماندهاند.
یک باشندهٔ ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیمهای واکسیناتور به منطقهٔ آنان نرفتهاند.
او افزود:
ساحهٔ ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیاد اند ؛ اما تا حالا واکسیناتورها نیامده اند
«ساحهٔ ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیاد اند ؛ اما تا حالا واکسیناتورها نیامده اند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما به واکسین بسیار ضرورت داریم، چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض میشوند».
یک باشندهٔ ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس نیز به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکان شان به این دلیل از واکسین بازمیمانند که اکنون حکومت طالبان اجازهٔ تطبیق واکسین خانهبهخانه را نمیدهد و بسیاری از خانوادهها نمیتوانند کودکان شان را به مساجد یا مراکز تعیینشده ببرند.
او بیشتر گفت:
بهتر است بار دیگر واکسین خانهبهخانه آغاز شود
«قبلاً واکسین بسیار خوب بود، واکسیناتورها زن بودند و ما با اطمینان کامل کودکان خود را میآوردیم. حالا نه واکسیناتوران زن هستند و نه هم واکسین خانهبهخانه. بسیاری وقتها مردم کودکان شان را به مساجد نمیبرند و به همین دلیل کودکان از واکسین بازمیمانند. بهتر است بار دیگر واکسین خانهبهخانه آغاز شود.»
شماری از واکسیناتورها نیز میگویند زمانی که واکسین بهگونهٔ خانهبهخانه تطبیق میشد، هیچ کودکی بدون واکسین باقی نمیماند؛ اما در کمپاین اخیر، با آنکه آنان تلاش زیادی کردند تا واکسین را به کودکان برسانند، باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت.
یک واکسیناتور در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
«اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت؛ مثلاً در برخی مناطق مردم کودکان شان را به مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین بازماندند ؛ اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش زیاد کردیم تا مردم کودکان شان را واکسین کنند.»
این در حالی است که حکومت طالبان در سال ۲۰۲۴ میلادی تطبیق خانهبهخانهٔ واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین بهگونهٔ مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریهها انجام شود.
پس از این تصمیم، سازمان جهانی صحت (WHO) هشدار داد که توقف کمپاین خانهبهخانهٔ واکسین پولیو در افغانستان، کودکان بهویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه میسازد.
سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال ۲۰۲۵ میلادی ۹ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
در سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون هیچ مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت نشده است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری اند که ویروس پولیو هنوز در آن بهگونهٔ کامل ریشهکن نشده است.
داکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.