جاپان برای مبارزه با پولیو در افغانستان بیش از شش میلیون دالر به یونیسف کمک کرد

حکومت طالبان بخش‌هایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است.

مولوی سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر یافته‌های این گزارش را «بی‌اساس» خواند و از مردم خواست به ارزیابی‌های سازمان ملل اعتماد نکنند.

او ادعاهای بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرد.

وی افزود که تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود.

یوناما در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت سه ماه دست‌کم ۵۲۰ نفر را به‌گونه خودسرانه بازداشت کرده‌اند و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که در چندین ولایت، محتسبان این وزارت دسترسی زنان به مکان‌های عمومی را محدود کرده‌اند.