یک پروژه تولید ۱۰۰ میگاوات برق آفتابی در منطقهٔ نغلو ولایت کابل ساخته می شود
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و میرویس عزیزی، رئیس گروه عزیزی، روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در مراسم امضای این قراردادها در کابل حضور یافتند.
در این مراسم، میرویس عزیزی روی ضرورت انرژی پایدار برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در افغانستان تأکید کرد:
"تجار محترم و صنعتگران در اینجا حاضر اند، شش تا هفت هزار کارخانه در کابل، هرات و کندهار و جایهای دیگر دارند، اما کارخانهها با جنراتور کار نمیکنند. کارخانهها به برق ۲۴ ساعته نیاز دارند. تجار افغان آنقدر با ابتکار و هوشیار هستند که بفهمند در افغانستان برق وجود دارد و مقدار آن کافی است. به زودی صدها کارخانه ساخته می شود و میلیونها تن به کار مشغول خواهند شد".
ملا عبد الحق همکار، رئیس عمومی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان گفت که اعمار این پروژههای تولید برق در ولایات کابل، پروان، غزنی، بغلان و تخار آغاز خواهد شد:
"اول پروژه تولید ۱۰۰ میگاوات برق آفتابی در منطقهٔ نغلو ولایت کابل؛ دوم، پروژه تولید ۱۰۰ میگاوات برق آفتابی در منطقهٔ باریکآب ولایت پروان؛ سوم، پروژه تولید ۱۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت غزنی؛ چهارم، پروژه تولید ۳۵۰ میگاوات برق از زغالسنگ در ولایت بغلان و پنجم، پروژه تولید ۱۶۵ میگاوات برق از زغالسنگ در ولایت تخار ساخته خواهد شد."
رئیس شرکت برشنا افزود که مجموع ظرفیت این پنج پروژه، ۸۴۵ میگاوات است که تقریبا با سطح برق وارداتی از کشورهای همسایه برابری میکند.
میرویس عزیزي نیز در شبکۀ اکس نوشته که طرح و امور تدارکاتی این پروژهها قبلاً تکمیل شده و با امضای این قراردادها، بلافاصله روند اعمار این پروژهها آغاز می شود. به گفتۀ او هزینۀ مجموعی این پروژهها ۴۶۳ میلیون دالر است و طی ۲ تا ۳ سال تکمیل خواهند شد.
بر اساس گزارشها، افغانستان در حال حاضر حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تأمین میکند که گاهی به دلیل مشکلات تخنیکی و عوامل طبیعی قطع میشود و مردم با مشکلات مواجه میشوند.
هزینه مجموعی این پروژهها ۴۶۳ میلیون دالر است و طی ۲ تا ۳ سال تکمیل خواهند شد
کارشناسان میگویند که برق مورد نیاز افغانستان تا چند دهه پیش از طریق بندهای آبی تأمین میشد، اما اکنون پروژههای آفتابی و تولید برق از زغال سنگ در طی مدت زمان کوتاه قابل تطبیق و بهره برداری است.
دیپلوم انجنیر خلیل احمد نادم، متخصص بندهای برقآبی، میگوید که تولید برق از زغال سنگ به محیط زیست اندکی آسیب میرساند، اما با استفاده از تکنولوژی جدید این مشکل کاهش یافته است:
"افغانستان آب زیاد دارد، اما ساختن بندهای آبی زمانبر است، یعنی ۳ تا ۵ سال طول میکشد تا یک بند برقآبی ساخته شود. برای نیاز های فوری، تولید برق آفتابی و با استفاده از زغال سنگ مناسب است. تکنولوژی پیشرفت کرده و میتوان از تکنولوژی پیشرفته با فیلترهای متعدد استفاده کرد تا آسیب آن به محیط زیست کاهش یابد."
گروه سرمایهگذاری عزیزي به طور مجموعی تولید ۱۰ هزار میگاوات برق در افغانستان را تعهد کرده است.