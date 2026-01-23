این شرکت ناوقت روز پنجشنبه (۲ دلو) در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که با پرچاو شدن این سرکت لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت برق وارداتی ازبکستان در مسیر پلخمری-کابل، ولایت‌های کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننگرهار، لغمان، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست و بخش‌هایی از ولایت بغلان با کمبود برق و پرچاوی‌های پی‌هم روبرو شده‌اند.

شرکت برشنا گفته است که تیم‌های تخنیکی این شرکت آماده رفع مشکل است، اما در حال حاضر به‌دلیل برف‌باری زیاد در سالنگ، منتظر بهبود وضعیت هوا هستند.

شرکت برشنا همچنان افزوده که یک مشکل فنی جداگانه در خط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان به ولایت‌های بلخ و فاریاب برطرف شده و برق در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب دوباره به حالت عادی بازگشته است.

شماری از باشنده‌های ولایاتی که با مشکل کمبود برق روبه‌رو شده‌اند می‌گویند که با سرد شدن هوا و ریزش برف و باران پرچاوی‌های برق هم افزایش یافته و بر مشکلات‌شان افزوده است.

مرسل یک باشنده شهر کابل می‌گوید، همزمان با سرد شدن هوا پرچاوی‌های برق بی‌نهایت زیاد شده‌است:

همزمان با سرد شدن هوا فعلاً در ۲۴ ساعت بین یک تا سه ساعت برق می‌داشته باشیم، متأسفانه همیشه مشکلات برق وجود داشته

در بهار به بهانه گرمی و در زمستان به بهانه برف و باران برق را قطع می‌کنند، این یک مشکل جدی است، اکثر مردم امسال توان خرید چوب را نداشتند و از برق استفاده می‌کردند، ما همیشه مشکلات برق را داشتیم، اما در این هوای سرد بیشتر شده‌است."

شفیق‌الله یک باشنده ولایت ننگرهار نیز می‌گوید که در روزهای اخیر مشکلات پرچاوی‌های برق بیشتر شده‌است:

"مردم زیاد با مشکل روبه‌رو شده‌اند، باران‌ها زیاد است، هوا سرد شده‌است، بیشتر مردم این‌جا بی‌بضاعت هستند، توان خرید چوب را به شمول خودم ندارند و حتی بعضی خانواده‌های هستند که در نبود برق با مشکل آب آشامیدنی روبه‌رو شده‌اند، برق یک نیاز جدی مردم است، من از مسئولین می‌خواهم که برای حل مشکل برق وارداتی توجه جدی کنند."

این نگرانی‌ها در حالی‌ست که ولایات مرکزی افغانستان در این روزها شاهد بارش بی‌سابقه برف بوده و با آن‌که هوا به شدت سرد شده، نبود و یا کمبود برق مردم را با مشکل جدی روبه‌رو کرده‌است.

بر اساس اعلام ادارۀ هواشناسی تحت کنترل طالبان، از اثر این بارنده‌گی‌ها به شمول سالنگ، شماری از شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی در ولایات مختلف افغانستان، مسدود شده‌است.

شرکت برشنا تحت کنترول حکومت طالبان در افغانستان در اوایل همین هفته اعلام کرد که به خاطر کاهش وابسته‌گی به واردات انرژی برق و افزایش تولید برق داخلی، به ظرفیت مجموعی ۹،۴۰۷ میگاوات برق، در سال جاری، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده‌است.

اما مردم می‌گویند که افتتاح پروژه‌های برق‌رسانی در چند سال گذشته فقط یک نمایش بیش نبوده و هر زمانی‌که برق وارداتی به افغانستان دچار عارضه تخنیکی می‌شود، مشکلات‌شان از ناحیه کمبود برق بیشتر می‌گردد.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید افغانستان یکی از ناامن ‌ترین محیط‌های انرژی برق در منطقه به‌شمار می‌رود

این ادارۀ سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱ دلو گفته مجموع مصرف انرژی برق در افغانستان از سال ۲۰۲۰ به این‌سو بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما این میزان به هیچ‌وجه نزدیک به مقدار برق مصرفی نیست که یک کشور برای داشتن زنده‌گی عادی و معیاری به آن نیاز دارد.

بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می‌شود، موضوعی‌که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب‌پذیر ساخته است.