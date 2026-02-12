گروه نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد میگوید که طالبان از فعالیت گروههای مسلح در داخل افغانستان به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و جنبش اسلامی ترکستان شرقی حمایت میکنند.
تیم بررسی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد از حضور گروههای مختلف تروریستی در افغانستان خبر داده گفته است که طالبان از این گروهها حمایت میکند.
این گروه در گزارش شش ماهه ۲۶ صفحهای خود که به شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تهدید جهانی تروریزم تهیه کرده و آن را روز چهارشنبه ۱۱ فبروری در وبسایت خود منتشر کرد، نوشته است که گروههای مختلف به شمول القاعده و تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) در افغانستان حضور دارند و از حمایت حاکمان در افغانستان «حکومت طالبان» برخوردار هستند، چیزیکه حکومت طالبان همواره آنرا رد کردهاست.
بر اساس گزارش این گروه سازمان ملل متحد، شاخه القاعده در شبهقاره هند در جنوبشرق افغانستان فعال است و اسامه محمود، رهبر این گروه و یحیی غوری، معاونش در کابل حضور دارند و تیم رسانهای آنها در هرات فعالیت میکند.
این درحالیست که امریکا برای ارائه اطلاعات درباره اسامه محمود این رهبر القاعده ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده و برای اطلاعات درباره معاون او یحیی غوری نیز ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کردهاست.
در این گزارش آمده که القاعده، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در مناطق تحت کنترل طالبان حضور دارند و بهگفته این گزارش، القاعده همچنان از حمایت طالبان برخوردار است و در افغانستان به خصوص برای «تیتیپی» در زمینه آموزش و ارائه مشوره فعالیت میکند.
در این گزارش تأکید شده که هرچند طالبان به اقدامات خود علیه داعش ادامه دادهاند و فعالیتهای خارجی برخی دیگر از گروههای تروریستی را کنترل کردهاند، اما در گزارش تیم بررسی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد آمده که تحریک طالبان پاکستانی از حمایت و آزادی زیادی از سوی طالبان در افغانستان برخوردار است، سیاستی که به گفته این گزارش، منجر به جنگ بین این گروه و نیروهای پاکستانی شده و خشونتها را در منطقه افزایش دادهاست.
در این گزارش آمده که تحریک طالبان پاکستان یکی از بزرگترین سازمانهای فعال در افغانستان است، ادعایکه طالبان همواره آن را رد کردهاست.
در گزارش ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز اسناد هویتی را از طالبان دریافت کرده و در افغانستان آزادی رفتوآمد دارند و از طریق مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار و معادن در سطح ولایت بدخشان حمایت مالی دریافت میکنند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که حدود ۲۵۰ عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سال ۲۰۲۵ به پولیس طالبان پیوسته اند.
در این گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد آمده است که جنبش اسلامی ترکستان شرقی به اعضای خود که در سوریه و کشورهای همسایه مستقر هستند، گفته است برای بازگشت به «جهاد سینکیانگ » به افغانستان منتقل شوند.
در این گزارش سازمان ملل درباره شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) آمده است که هرچند این گروه توسط حکومت طالبان در افغانستان سرکوب شده، اما برخی از اعضای آن هنوز در شمال افغانستان، بهویژه در بدخشان و مناطق نزدیک به پاکستان فعال هستند و در عین حال به دنبال پیوستن به دیگر گروههای مسلح فراتر از منطقه میباشند.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این گزارش تازه شش ماهه تیم بررسی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی آنان تا نشر این گزارش به سؤالات رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، آقای مجاهد دراعلامیهی که شش روز پیش در صفحه اکس (سابق تویتر) خود منتشر کرد، در مورد گزارش سازمان ملل متحد از یکی از همین موضوعات نوشته که نگرانی سازمان ملل متحد در مورد امنیت افغانستان بیاساس است.
به گفته ذبیحالله مجاهد، این نگرانیها به این دلیل مطرح میشود که افغانستان در این نشست حضور ندارد تا موضع مستند و حقیقتاش را ارائه کند.
او افزود که برخی از کشورها از این شکاف برای «تبلیغ و گسترش نگرانیها» در مورد امنیت افغانستان استفاده میکنند.
ذبیحالله مجاهد همچنان نوشته است که آنان به تمام کشورها در مورد امنیت افغانستان و نبود هرگونه شبکهی خارجی و داخلی در این کشور و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر اطمینان میدهند، اما به گفته او «پدیده داعش که در افغانستان شکست خورده در همسایگی برای خود پناه گا ایجاد کردهاست».
قابل ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمانها و کشور های مختلف به ویژه پاکستان پیش از این ادعاهای مشابهی را در رابطه با افغانستان مطرح کردهاند.
از سوی دیگر قرار است روز پنجشنبه ۱۲ فبروری شورای امنیت سازمان ملل متحد روی پیشنویس قطعنامه تمدید مأموریت تیم بررسی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان رایزنی کند.
این گروه نقش مهمی در نظارت بر تحریمهای وضع شده بر حکومت طالبان از سوی شورای امنیت دارد.
مأموریت این گروه به تاریخ ۱۷ فبروری پایان مییابد و به همین دلیل است که شورای امنیت تمدید این مأموریت را یک موضوع مهم دانسته است.