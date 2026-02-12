جهان
همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، زلنسکی برنامۀ برگزاری انتخابات به مناسبت چهارمین سالگرد جنگ را تکذیب کرد
همزمان با ادامۀ حملات موشکی بالستیک نیروهای روسی به کییف،پایتخت و برخی شهرهای دیگر اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گزارشها مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همهپرسی به مناسبت چهارمین سالگرد حملۀ روسیه به اوکراین را رد کرد.
شاروال کییف گفت که در نتیجۀ برخورد یک موشک بالستیک به یک منزل مسکونی در این شهر، دست کم دو نفر زخمی شدند.
مقامهای اوکراین گفتند که در حملۀ شبانه به شهر جنوبی اودسا، به تأسیسات غیرنظامی آسیب رسیده و حداقل یک نفر زخمی شده است.
همچنین گزارشهایی از خسارات مالی در چندین شهر دیگر اوکراین در حملات اخیر روسیه منتشر شده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گزارش "فایننشال تایمز" مبنی بر برنامهریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همهپرسی در ۲۴ فبروری را تکذیب کرد.
او گفت که این تاریخ بسیار مهم است و چهار سال از جنگ را رقم میزند؛ جنگی که به گفتۀ او، بسیاری از مردم خود را برای دفاع از کشور فدا کردهاند.
دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح دستیابی به یک توافق است
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا بعد از دیدار با صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات با ایران باید ادامه یابد و ترجیح او دستیابی به یک توافق است.
ترمپ روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در شبکۀ اجتماعی تروت سوشال متعلق به او، دیدار با بنیامین نتانیاهو و سایر نمایندگان اسرائیل را «بسیار خوب» توصیف کرده، افزود:
«هیچ تصمیم قطعی گرفته نشد، جز اینکه من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه.»
آقای ترمپ افزوده به صدراعظم اسرائیل گفته که اگر چنین توافقی حاصل شود، «این گزینه ترجیح ما خواهد بود.»
رئیسجمهور امریکا اضافه کرد، اگر توافق با ایران حاصل نشود، «باید دید نتیجه چه خواهد شد.»
صدراعظم اسرائیل روز سهشنبه و پیش از سفر به امریکا گفته بود که در گفتوگو با دونالد ترمپ، اولویت اصلی موضوع مذاکرات با ایران خواهد بود.
محمود عباس، از امریکا خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی واکنش قاطع نشان دهند
محمود عباس، رئیس ادارۀ خودگردان فلسطین، از ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بینالمللی خواست تا در برابر طرح اسرائیل برای تشدید کنترل بر کرانه غربی اشغالی"واکنش قاطع" نشان دهند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، آقای عباس روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در جریان سفر به اسلو پایتخت ناروی گفت که این موضوع را با یوناس گار استوره، صدراعظم ناروی، در میان گذاشته و همچنان درمورد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی و منجمد شدن "۴ میلیارد دالر" از سوی اسرائیل که برای مردم فلسطین در نظر گرفته شده بود، گفتگو کرده است.
آقای عباس به خبرنگاران گفت"این نقضهای جدی نیازمند به پاسخ قاطع از سوی امریکا و جامعه بینالمللی است، زیرا این اقدامات تلاشهای رئیسجمهور ترمپ را با مانع روبهرو میسازد" و به گفتۀ او نقض آشکار قوانین بینالمللی به شمار میرود.
روز یکشنبۀ گذشته کابینه امنیتی اسرائیل مجموعهای از اقدامات را تصویب کرد که به اسرائیل اجازه میدهد کنترول خود را در مناطقی که بر اساس توافقنامههای اسلو از دهه ۱۹۹۰ تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد، گسترش دهد
عراقچی: تسلیحات راکتی ایران، موضوع مذاکره با امریکا نیست
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، می گوید که تسلیحات راکتی ایران "موضوع مذاکره با امریکا نیست و نخواهد بود".
عراقچی روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در یک راهپیمایی تأکید کرد که هیچکس نمیتواند به راکتهای ایران تعرض کند.
در این حال یوهان وادهپول، وزیر امور خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت که علاوه بر برنامه هستهای تهران، برنامه توسعه راکتهای بالستیک ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و امریکا است.
تاکنون یک دور مذاکرات میان ایران و امریکا در شهر مسقط در عمان دایر شده و تاریخ دور بعدی این گفتگو ها تا هنوز مشخص نشده است.
در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب شش تن کشته شدند
در نتیجۀ درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و هواداران شورای انتقالی جنوب (STC) در شهر عتق(Ataq) مرکز ولایت شبوه(Shabwa) شش تن کشته و ۲۳ تن دیگر زخمی شدند.
این خشونت زمانی رخ داد که صدها معترض جداییطلب تلاش کردند، وارد ساختمان های دولتی شوند.
این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان در ماه جنوری، شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات را از بخشهایی از جنوب یمن بیرون راندند. رهبر این شورا از هوادارانش خواسته که به مبارزه شان برای ایجاد یک حکومت مستقل در جنوب یمن ادامه دهند.
امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت یمن در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، که یک سال پیش از آن پایتخت صنعا را تصرف کرده بودند، وارد جنگ شد. اما این ائتلاف بعداً دچار درز شد و امارات از جداییطلبان حمایت کرد؛ جداییطلبانی که در اوایل ماه دسمبر حملات شان را علیه نیروهای حکومت مورد حمایت عربستان آغاز کردند.
یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که یک افسر پولیس رادر غرب جرمنی، کشته است.
یک جوان ۱۹ ساله اعتراف کرد که پس از دستبرد به یک تانک تیل در غرب جرمنی، یک افسر پولیس را به ضرب گلوله کشته است.
وکیل این جوان روز چهارشنبه(۱۱ فبروری) در آغاز محاکمه در محکمه ایالتی زاربروکن گفت که موکلش هنگام تعقیب پولیس، از ترس جان خود تیراندازی کرده است. این فرد به اتهام قتل، اقدام به قتل و سرقت، متهم شده است.
سارنوالان میگویند که متهم برای پنهانکردن نقش خود در سرقت، چندین گلوله به سوی یک افسر ۳۴ ساله پولیس فیر کرده، این رویداد در اگست سال گذشته در شهر فولکلینگن، در نزدیک سرحد فرانسه، رخ داده است.
این جوان ۱۹ ساله که از افشای نامش خودداری شده، بهطور همزمان تابعیت جرمنی و ترکیه را دارد.
حمله طیاره بیپیلوت روسیه در اوکراین؛ سه کودک خردسال و پدرشان کشته شدند
یک حمله طیاره بیپیلوت روسیه در شمال شرق اوکراین سه کودک و پدرشان را کشت و مادر باردار آنها و مادربزرگشان را زخمی کرد.
مقام های اوکراین گفتند که این خانواده در شهر بوگودوخیو، حدود ۲۰ کیلومتر از مرز با روسیه زیر آوار خانه گیر مانده بودند.
پولیس منطقه اعلام کرد که این خانواده تنها چند روز پیش به این شهر نقل مکان کرده بودند تا از یک منطقه جنگی دیگر فرار کنند.
این حمله واکنش مقامهای اوکراینی را درپی داشت.
ولودیمیرد زلنسکی رئیسجمهور اوکراین این اقدام را نشاندهنده جدی نبودن روسیه برای پایان جنگ چهار ساله خوانده است.
مسکو بار ها هدف قرار دادن غیرنظامیان اوکراینی را رد کرده، با وجود اینکه از زمان آغاز تهاجم هزاران نفر کشته شدهاند.
گفتوگوی نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر در واشنگتن، پیش از دیدار با ترمپ
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام شام سهشنبه بهوقت محلی، پس از ورود به واشنگتن، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ که ریاست تیم امریکایی در مذاکرات ایران را بر عهده دارد، دیدار کرد.
از جزئیات گفتوگوها در این دیدار گزارشی منتشر نشده است. دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، قرار است امروز چهارشنبه در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتوگو کند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه نوشت اسرائیل نگران است که امریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافقی محدود در حوزهٔ هستهای باشد که شامل محدودیت بر برنامه موشکهای بالستیک ایران یا پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی مسلح مانند حماس و حزبالله نباشد.
بنیامین نتانیاهو پیش از عزیمت به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که او در این سفر دیدگاههایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات امریکا و ایران، به رئیسجمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.
یک منبع هم به رویترز گفته است دو طرف ممکن است دربارهٔ اقدام نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی میان امریکا و ایران نیز گفتوگو کنند.
دونالد ترمپ در تازهترین اظهارنظر پیرامون مذاکرات با تهران گفته است «خیلیها میگویند نه اما من میگویم ترجیح میدهم توافقی انجام شود. البته باید یک توافق خوب، بدون سلاح هستهای، بدون موشک، بدون این و بدون آن. همه چیزهایی که شما میخواهید.»
رئیسجمهور امریکا همچنین وجود برخی مخالفتها بر سر توافق با ایران را تأیید کرد و افزود: «اما بعضیها نگراناند، چون بهگفتهٔ آنها، ایران در طول سالها با ما بسیار ناصادق بوده است.»
در تیراندازی یک فرد مسلح در کانادا، ۹ نفر جان باختند
یک فرد مسلح در یک مکتب متوسطه و یک محل اقامتی در منطقهای دورافتاده در غرب کانادا، ۹ نفر را کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد.
این رویداد روز سهشنبه در منطقه تمبلر ریج در ایالت بریتیش کلمبیا رخ داده است.
پولیس کانادا در یک بیانیه اعلام کرد که شمار زخمیها به ۲۷ نفر میرسد که وضعیت دو تن آنان وخیم است.
پولیس جزئیات زیادی درباره هویت مهاجم با رسانهها در میان نگذاشته و تنها گفته است که عامل این حمله خودکشی کرده است.
پس از این رویداد، صدراعظم کانادا که قرار بود امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند، سفر خود را به تعویق انداخت.
بیش از یکهزار دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشته اند
یک مقام پاکستان می گوید که حدود ۱۱۰۰ محصل این کشور که در افغانستان تحصیل می کردند بازگشته اند.
این محصلان پس از آن افغانستان را ترک کردند که گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شدند.
به گزارش وبسایت خبری پاکستان ، آی ان پی ، طارق فضل چودری وزیر امور پارلمانی در حکومت فدرال این کشور روز سه شنبه (۲۱ دلو) به اسامبله عمومی گفت که از میان این محصلان ، ۲۶ تن آنان از طریق زمین و متباقی از طریق هوا به پاکستان برگشته اند.
او افزوده است که ۹۴۷ محصل پاکستانی هنوز در افغانستان حضور دارند.
از بسته شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان چهار ماه می گذرد.
حکومت طالبان گفته است که گذرگاه ها بین دو کشور زمانی دوباره گشوده خواهند شد که اسلامآباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاهها را نخواهد بست.