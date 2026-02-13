او روز جمعه ۱۳ دلو به رادیو آزادی گفت که شب و روزهای دشواری را در پاکستان سپری میکند و از اخراج شدن به افغانستان هم نگران است:
هدف رفتن ما به محکمه پشاور این بود که جامعه جهانی به هنرمندان افغان هیچ توجه نکرده و پولیس هم هر روز افغانها را اذیت و دیپورت میکند
خواست ما این بود که یک سند بدهد که پولیس اذیت ما نکند چون در افغانستان موسیقی منع است و آنجا خطر است."
یونس جیلانی یکی از هنرمندان افغان در پاکستان و درخواست کنندهی دیگر نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند:
"ما هنرمندان افغان نیاز داریم که برای هنرمندان یک کارت توزیع شود که هنرمندان آزادانه گشتوگذار کرده بتوانند، به همه معلوم است که هنرمندان مشکل امنیتی دارند و در ضمن ویزه هم نداریم."
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور نیز این نگرانیهای هنرمندان افغان را تأیید میکند.
رشید احمد خان هنرمند و رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
"ما از محکمه درخواست کردیم که قضیه ما از دیگران متفاوت است، آنجا در افغانستان موسیقی منع است و جان و مال ما هنرمندان در خطر است، باید با ما برخورد انسانی صورت بگیرد."
او افزود که محکمه برایشان گفته است به تاریخ ۱۸ فبروری آنها دوباره مراجعه کنند تا روی این مسئله غور کند.
در همین حال خبرگزاری اسوشیتت پرس روز پنجشنبه گزارش داده است که رسیدگی به این قضیه به تعویق افتاده است و ستره محکمۀ تاریخ رسیدگی بعدی را به تاریخ ۱۸ فبروری تعیین کرده است.
دهها تن ازین هنرمندان به روز پنجشنبه ۱۲ فبروری به ستره محکمۀ در شهر پشاور عریضه کردند که جلو اخراج اجباریشان به افغانستان گرفته شود.
بر اساس معلومات این اتحادیه، در حال حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن از هنرمندان و نوازندهها در خیبرپختونخوا زندهگی دارند.
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور از جامعه جهانی تقاضا دارد تا به پروندههای هنرمندان توجه جدی کرده و در حل مشکلاتشان رسیدهگی کند
ستره محکمۀ در شهر پشاور بیش از یکسال قبل پس از نگرانی هنرمندان و نوازندهگان در خصوص بازداشت و اخراجشان از پاکستان، روند اخراج ۱۵۰ آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود دو ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
در آن وقت یعنی تاریخ ۱۰ جنوری، خبرگزاری اسوشتید پرس گزارش داده بود که مقامات دستور داده اند که این هنرمندان را تا زمانیکه در مورد درخواستهای پناهندهگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازگشت به کشور شان نکنند.
پاکستان از حدود هشت ماه به این طرف روند تمدید ویزه افغانها را متوقف کرده و روند اخراج افغانهای فاقد مدرک قانونی را شدت بخشیده است.
در چنین وضعیت برعلاوه دیگر پناهجویان و مهاجرین افغان، هنرمندان این کشور نیز با مشکل جدی روبهرو شدهاند.
چند روز پیش شماری از خبرنگاران نیز با اذیت و آزار پولیس روبهرو شده و بازداشت شدند که شماری از آنها گفتند با پرداخت پول دوباره آزاد شدند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان موسیقی در این کشور منع شد و برای هنرمندان اجازه فعالیت داده نشد که این محدودیت سبب فرار شماری زیاد هنرمندان از کشور شده و تعدادی هم با داشتن مشکلات جدی اقتصادی هنوز هم در وضعیت بد در افغانستان بسر میبرند.
حکومت طالبان در چند سال گذشته نهتنها هنرمندان و نوازندهگان را تهدید کرده که آنان مجبور به ترک کشور شدند، بلکه آلات موسیقیشان را نیز آتش زده و از بین برده است.