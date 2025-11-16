بازداشت بیش از ۱۳ هزار افغان در پاکستان؛ مهاجرین می گویند که پولیس فشار بر افغان ها را افزایش داده است

یک افغان ساکن اسلامآباد، پایتخت پاکستان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط به رادیو آزادی گفت که پولیس هر روز به منطقهٔ آنان میآید و شمار زیادی از افغان های بدون اسناد را بازداشت میکند.
«
پولیس نه شب میشناسد و نه روز؛ میآید و افغان ها را با خود میبرد
. از یکسو تمدید ویزه را متوقف کردهاند و از سوی دیگر فشار برای بازداشت افغان ها را افزایش دادهاند. همهٔ افغان ها اینجا با مشکلات جدی روبهرو هستند.»
از این بازداشت ها حتی کوچیان افغان که از دههها به اینسو در این کشور زندگی کرده اند نیز در امان نماندهاند.
محمد زمان، یک کوچی ساکن منطقهٔ مانسهرهٔ ایالت خیبرپختونخوا به رادیو آزادی گفت که یک روز پیش پنج تن بازداشت شدند.
او افزود:
"ما چنین مردمی هستیم که یک ماه در یکجا، بیست شب در جای دیگر میگذرانیم؛ تابستان را در ناران سپری میکنیم و همینطور تا بابو سرتاپ میرویم، اکنون حدود بیست شب یا یک ماه میشود که به مانسره آمدهایم ؛اما آنان میگویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند."
از سوی دیگر ، حاجی سعید خان یکی از نمایندگان این کوچیان، نیز به رادیو آزادی گفت:
«هر خانه در اینجا از پنج تا ششصد رأس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ناران سپری میکنیم و در زمستان پایین میآییم. اکنون در بازار ما را نمیگذارند، مالداری ما با مشکلات روبهرو شده است. ما میخواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود، چون اکنون فروش نمیشود؛ حتی قصابها آن را نمیخرند. مالِ قربانی هم فروخته نمیشود و گوسفندان باردار هستند، ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفتهایم.»
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) به تازگی گفتهاند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است.
این دو نهاد روز جمعه، ۱۴ نوامبر، در گزارش مشترک که در وبسایت «ریلیف» منتشر شده، گفتهاند که
از دوم تا هشتم ماه جاری میلادی ، ۱۳ هزار و ۳۸۰ افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدهاند
؛ رقمی که در مقایسه با هفتهٔ پیش از آن ۷۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس گزارش، ۷۶ درصد بازداشت و اخراجشدگان دارندگان کارت تابعیت افغان (ای سی سی) و افراد بدون اسناد اند و ۲۴ درصد دیگر دارندگان کارت( پی او آر )اند.
گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدهاند.
در ادامه گزارش آمده است که از ۲ تا ۸ نوامبر، در مجموع ۵۵ هزار و ۷۶۸ افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتهاند که ۷۵ درصد آنان بهگونهٔ اجباری اخراج شدهاند.
در مجموع از ۱۵ سپتمبر ۲۰۲۳ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵ بیش از یک اعشاریه هفت میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
افغان های مقیم پاکستان میگویند این موج بازداشت و اخراج در حالی شدت گرفته که از پنج ماه به اینسو حکومت پاکستان روند تمدید ویزای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی بسر می برند.
در میان آنان، نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعهٔ مدنی و حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیبپذیر شاملاند؛ که می گویند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته به دلیل تهدید های امنیتی، انتظار بررسی پرونده های پناهندگی شان در کشور های دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دختران شان از آموزش، ناچار به ترک کشور شدهاند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفته که موج تازهٔ بازگشت های اجباری افغانها، بسیاری از بازگشتکنندگان را از پناه و حمایتی که به آن شدیداً نیاز دارند، محروم کرده است.