آقای بوهلر در سال ۲۰۲۵ دو بار، در ماه‌های مارچ و سپتامبر، به کابل سفر کرده و در آنجا با مقام‌های ارشد طالبان از جمله امیر خان متقی وزیر خارجه آنها و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا دیدار کرده بود.

در نتیجه این دو سفر، شماری از امریکایی‌ها از زندان طالبان آزاد شدند؛ اما بر اساس گزارش‌ها هنوز دست‌کم دو شهروند امریکایی در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز معاون نماینده امریکا، تمی بروس، از موضوع گروگان‌گیری امریکایی‌ها توسط طالبان به شدت انتقاد کرد.

او گفت که طالبان مسئله زندانیان را در مذاکرات با امریکا و سایر کشورها به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند.

خانم بروس افزود:

"طالبان باید تمامی انواع گروگان‌گیری و بازداشت‌های نادرست را پایان دهند."

رئیس ارشد مبارزه با تروریسم شورای امنیت ملی امریکا و دستیار رئیس‌جمهور ترامپ، سباستین گورکا، نیز ناوقت روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت:

تا زمانی که دنیس کویل و محمود حبیبی به خانه بازنگردند، آرام نخواهیم نشست

در مقابل ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات مقام‌های امریکایی روز شنبه ۲۵ دلو ادعا کرد که شهروندان امریکایی بازداشت ‌شده در افغانستان مرتکب تخلفات قانونی شده‌اند و به گفته او مطابق قوانین بازداشت شده‌اند.

برادر محمود شاه حبیبی، احمد شاه حبیبی، نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت برادرش را رد می‌کنند، اما آنان باور دارند که محمود در زندان طالبان است.

او به رادیوازادی گفت:

"اطلاعاتی که ما داریم این است که آنان برادر ما را تا مدتی پیش در کندهار نگهداری می‌کردند. مسئله دیگر این است که طالبان از حکومت امریکا خواهان آزادی فردی به نام رحیم هستند و حکومت امریکا به ما اطمینان داده تا زمانی که برادر ما آزاد نشود، آن فرد را آزاد نخواهند کرد. اگر آنان می‌خواهند درباره آزادی محمد رحیم با ما گفت‌وگو کنند، باید تمام امریکایی‌ها را آزاد سازند."

حبیبی تأیید کرد که افزون بر برادرش،دو امریکایی دیگر نیز نزد طالبان در بازداشت هستند.

طالبان از ابتدا بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند امریکایی افغان‌، را رد کرده‌ اند.

در برخی گزارش‌ها، اگرچه به نقل از طالبان سرنوشت حبیبی نامعلوم خوانده شده، اما از دو امریکایی دیگر به نام‌های دنیس کول و پلینسِس جکسون یاد شده است.

طالبان در چهار سال گذشته دست‌کم پنج امریکایی از جمله رایان کوربت و ویلیام والاس مک‌کنتی را در بدل رهایی یک افغان به نام خان محمد آزاد کردند.

خان محمد که در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود در بدل رهایی این امریکایی رها شد.

همچنان جورج گیلزمن، در ماه مارچ و امیر امیری در سپتامبر سال گذشته از زندان طالبان آزاد شدند.

مجاهد پیش‌تر به روزنامه نیویارک تایمز گفته بود که آنان آماده‌اند دو شهروند امریکایی را که هنوز نزد شان زندانی اند آزاد کنند، اما در هرگونه توافق باید سرنوشت محمد رحیم که در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شود نیز روشن گردد.