استقبال وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی امیر امیری، شهروند امریکایی از زندان طالبان

آقای روبیو در بیانیهای در صفحه ایکس، ضمن استقبال آزادی امیری، گفته است که او «بهناحق در افغانستان زندانی شده بود.»
وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنان از نقش کشور قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.
وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت یکشنبه اعلام کرد که یک تبعه امریکایی به نام «امیر امیری» همزمان با سفر غیرمنتظره آدم بولر، نماینده ویژه رئیسجمهور امریکا در امور گروگانها به افغانستان، از زندان آزاد شده است.
به اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با آدم بولر گفته است که حکومت آنان «به موضوعات اتباع از دید سیاسی نمینگرد، بلکه در پی حل آن از راه دیپلماسی است.» او این اقدام را گامی مثبت دانسته و از نقش مؤثر دولت قطر سپاسگزاری کرده است.
در اعلامیه همچنان از قول بولر آمده است که او از این تصمیم حکومت طالبان استقبال کرده و آن را «لحظهای خوب» خوانده است.
خبر آزادی این تبعه امریکایی چند روز پس از آن نشر شد که طالبان با هیئتی امریکایی به رهبری آدم بولر که زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان نیز شامل آن بود، در مورد رهایی زندانیان بحث کردند.
به گزارشها، امیر امیری که تازه آزاد شده، در دسمبر ۲۰۲۴ توسط طالبان بازداشت شده بود. طالبان نگفتهاند که او چه زمان، در کجا و به چه دلیل بازداشت شده بود.
چهار نفر دیگر پیش از این در سال جاری میلادی به میانجیگری قطر از زندان طالبان آزاد شده بودند.
مارکو روبیو، ضمن قدردانی از تلاشهای قطر، گفته است که این اقدام نشاندهنده تعهد دولت ایالات متحده برای جلوگیری از بازداشتهای غیرقانونی اتباع امریکایی است؛ تعهدی که به گفتۀ او با فرمان اخیر رئیسجمهور دونالد ترمپ تقویت شده است.
او تأکید کرده است: «اگرچه این یک گام مهم است، اما هنوز امریکاییهای دیگری به ناحق در افغانستان زندانیاند. رئیسجمهور ترامپ آرام نخواهد نشست تا زمانیکه همه اتباع بازداشتشده ما به خانه بازگردند.»
یکی از این افراد محمودشاه حبیبی نام دارد که بر اساس گزارشها حدود سه سال پیش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بازداشت شد.
خانواده حبیبی گفته است که از آزادی امیر امیری خوشحال است و امیدوارست که محمود شاه حبیبی نیز آزاد شود.
برادر او احمد شاه حبیبی گفته است: «ما از وزارت خارجه و شورای امنیت ملی ایالات متحده سپاسگزاریم که بارها به ما اطمینان دادهاند هر معاملهای با طالبان "همه یا هیچ" خواهد بود و برادرم را هرگز تنها نخواهند گذاشت.»
محمود شاه حبیبی پیش از سقوط نظام جمهوری، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پیش از بازداشت به عنوان قراردادی با یک شرکت مخابراتی در کابل کار میکرد. او در سال ۲۰۲۲ ناپدید شد.
هرچند طالبان گفتهاند در مورد بازداشت او بیخبرند و شخصی با این نام نزدشان زندانی نیست، اداره فدرال تحقیقات امریکا (FBI) و خانواده حبیبی میگویند که طالبان او را زندانی کردهاند.