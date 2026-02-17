ایران مدعی نجات حدود ۳۰۰ مهاجر افغان از برف و باران در مرز دو کشور شد

سفارت ایران در کابل روز دوشنبه ۲۷ دلو درصفحه ایکس خود به نقل از حسین جمشیدی، قوماندان ولسوالی تایباد گزارش داده که حدود ۳۰۰ مهاجر افغان که در شرایط شدید جوی در امتداد مرز شمال شرقی مشترک دو کشور گیرمانده بودند،نجات داده شده اند.

در ادامه آمده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت‌گذر مرزی شناسایی شده اند.

سفارت ایران در کابل افزوده که پس از ارائه کمک‌های بشر دوستانه، توزیع غذای گرم، خدمات درمانی و رفاهی برای مداوا و بهبود وضعیت، این افراد پس از تکمیل مراحل درمانی و قانونی، به مقامات کشورشان تحویل داده خواهند شد.

زمان مشخص این رویداد در اعلامیه‌ای سفارت ایران در کابل مشخص نشده است.

در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان ادامه دارد، برخی از شهروندان می‌گویند برای یافتن کار و تأمین معیشت خانواده‌های‌شان راهی ایران می‌شوند.

یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود سه شنبه ۲۸ دلو به رادیو آزادی گفت که چند روز قبل می‌خواست ایران برود، اما از سوی پولیس آن کشور به افغانستان بازگردانده شده است.

«تصمیم گرفتم که از خاطر روزگار خراب بروم ایران. حرکت کردم رفتم از راه نیمروز هوا بسیار سرد بود مشکلات هم بی اندازه زیاد بود. پولیس دستگیرم کرد و دوباره به افغانستان رد مرز شدم حالا اینجا آمدیم نه کار است و نه روزگار.»

در این حال، تنها کسانی نیستند که هنگام عبور غیرقانونی از مسیرهای دشوار گذر ایران نجات می‌یابند یا بازگردانده می‌شوند، بلکه گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی افراد در این مسیر جان‌های خود را نیز از دست می‌دهند.

خیرالله، باشندهٔ ولایت هرات، سه‌شنبه ۲۸ دلو در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که دخترعمه‌اش همراه با خانواده‌ خود چهار روز پیش روانهٔ ایران شده بود و به گفتهٔ او، در نتیجهٔ تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان، یک عضو خانواده‌شان کشته شده است.

«اینها مجموعا شش نفر بودند که در جمع شان سه دختر و یک پسر خانواده شامل بودند که متاسفانه به اثر فیر مرزبانان ایرانی پسرشان شهید می‌شود وپدرخانواده هم زخمی می‌شود که فرزند شهید شان را به یک قریه رسانده و آنجا دفن کردند، از سرنوشت دیگر اعضای خانواده تا فعلا خبری نیست که به کجا رفتند.»

او ویدیو و تصاویر از جسد پسر و وضعیت این خانواده در مسیر سفر را با رادیو آزادی شریک کرده که دیده می شود پسرشان را در محلی دفن می‌کنند و پدر خانواده نیز زخم های ناشی از فیر مرمی را در بدنش نشان می‌دهد.

رادیو آزادی به گونه مستقل صحت و زمان این ویدیو، تصاویر و رویداد را تایید کرده نمی‌تواند.

ادعاهای مربوط به تیراندازی از سوی مرزبانان ایران تا زمان نشر این گزارش از سوی منابع ایرانی تأیید نشده است.

این در حالیست که چند روز قبل شماری از مهاجران افغان مقیم ایران که می‌خواستند از راه غیرقانونی به ترکیه بروند، گفته بودند ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باخته‌اند.

این افراد ادعا کرده بودند که حدود ۲۵ تن همراهان شان توسط سربازان ترکیه لت‌ و کوب شده ، بوت ‌ها و لباس‌ های زمستانی‌ شان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه، در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شده‌ اند.

پیش از آن خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) نیز به تاریخ ۳۰ قوس به نقل از حجت صدیقی، سارنوال عمومی شهر تایباد در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که بیش از ۲ هزار شهروند افغان که هنگام تلاش برای «ورود غیرقانونی» در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند، نجات داده شده‌اند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعدادی خانواده ها و جوانان به دلیل آنچه که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و افزایش فقر و بیکاری خوانده اند کشور را ترک کرده اند و به برخی کشور ها از جمله ایران رفته اند.

با آن که ایران درحال حاضر افغان ها را از آن کشور اخراج می کند و محدودیت های زیادی را علیه مهاجران افغان در داخل ایران هم وضع کرده ،اما باز هم برخی افغان ها می گویند که با متقبل شدن مشکلات و خطر مرگ، کشور را از راه های غیرقانونی به مقصد رسیدن به ایران ، ترکیه و از آن طریق به کشور های اروپایی ترک می کنند که بر اساس گزارش ها در برخی موارد حتی به قیمت جان شان تمام می‌شود.